Экс-чиновников Укрзализныци подозревают в присвоении семи миллионов

При закупке передвижного дробильно-сортировочного комплекса была безосновательно завышена его стоимость, установила проверка.

Экс-руководители Центра управления промышленностью Укрзализныци подозреваются в присвоении семи миллионов гривен. Об этом сообщается на сайте Укрзализныци во вторник, 9 июля.

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Так, правоохранительные органы закупку по завышенным ценам оборудования филиалом Центр управления промышленностью у предприятия, аффилированного с его экс-руководителем. Соответствующие факты выявлены при проверке филиала департаментом экономической и информационной безопасности Укрзализныци.

При закупке передвижного дробильно-сортировочного комплекса была безосновательно завышена его стоимость более чем на 7 млн гривен. Кроме того, оборудование стоимостью почти 16 млн гривен было поставлено на предприятие не соответствующего качества: китайского производства, вместо украинского, как было заявлено в тендерном предложении, – говорится в сообщении.

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Материалы проверки были переданы в Государственное бюро расследований, где открыто уголовное производство по статье о присвоении, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК Украины).

Ранее сообщалось, что Укрзализныця закупит запчасти из России вдвое дороже украинских. В тендере участвовали всего две компании, и обе предлагали продукцию российского производства.