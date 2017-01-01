Экс-чиновников Укрзализныци подозревают в присвоении семи миллионов
Экс-руководители Центра управления промышленностью Укрзализныци подозреваются в присвоении семи миллионов гривен. Об этом сообщается на сайте Укрзализныци во вторник, 9 июля.
Читай также: Стоимость билетов Укрзализныци будет расти ежеквартально
При закупке передвижного дробильно-сортировочного комплекса была безосновательно завышена его стоимость более чем на 7 млн гривен. Кроме того, оборудование стоимостью почти 16 млн гривен было поставлено на предприятие не соответствующего качества: китайского производства, вместо украинского, как было заявлено в тендерном предложении, – говорится в сообщении.
Читай также: Укрзализныця намерена восстановить сообщение с Донбассом
Материалы проверки были переданы в Государственное бюро расследований, где открыто уголовное производство по статье о присвоении, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК Украины).
Ранее сообщалось, что Укрзализныця закупит запчасти из России вдвое дороже украинских. В тендере участвовали всего две компании, и обе предлагали продукцию российского производства.
Полная версия правил