Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Экс-чиновников Укрзализныци подозревают в присвоении семи миллионов

Комментариев: 0
При закупке передвижного дробильно-сортировочного комплекса была безосновательно завышена его стоимость, установила проверка.
На Укрзализныце обнаружили новые факты коррупции
На Укрзализныце обнаружили новые факты коррупции
zn.ua

Экс-руководители Центра управления промышленностью Укрзализныци подозреваются в присвоении семи миллионов гривен. Об этом сообщается на сайте Укрзализныци во вторник, 9 июля. 

Читай также: Стоимость билетов Укрзализныци будет расти ежеквартально

Так, правоохранительные органы закупку по завышенным ценам оборудования филиалом Центр управления промышленностью у предприятия, аффилированного с его экс-руководителем. Соответствующие факты выявлены при проверке филиала департаментом экономической и информационной безопасности Укрзализныци.

При закупке передвижного дробильно-сортировочного комплекса была безосновательно завышена его стоимость более чем на 7 млн гривен. Кроме того, оборудование стоимостью почти 16 млн гривен было поставлено на предприятие не соответствующего качества: китайского производства, вместо украинского, как было заявлено в тендерном предложении, – говорится в сообщении. 

Читай также: Укрзализныця намерена восстановить сообщение с Донбассом

Материалы проверки были переданы в Государственное бюро расследований, где открыто уголовное производство по статье о присвоении, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК Украины).

Ранее сообщалось, что Укрзализныця закупит запчасти из России вдвое дороже украинских. В тендере участвовали всего две компании, и обе предлагали продукцию российского производства.

Поделись:
Теги: коррупция, госзакупки, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине, хищение, Укрзализныця, подозреваемые, закупка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь