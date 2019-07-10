Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украину запустили международный контейнерный поезд

Комментариев: 0
Поезд Containerships train будет курсировать дважды в неделю из Литвы, через Беларусь в Украину.
Запуск поезда
Запуск поезда
facebook.com/Kravtsov.Evg

Украина, Беларусь и Литва запустили новый контейнерный поезд Containerships train. Об этом во вторник, 9 июля, сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов на своей странице в Facebook

Читай также: Укрзализныця начнет продавать билеты за 60 дней до отправления поезда

"Containerships Train сообщением Литва - Беларусь - Украина - наш 22 контейнерный поезд. Конкурентная скорость доставки независимо от погодных условий, регулярность рейсов и понятный график. Добавьте к этому уменьшение логистических издержек в среднем на 25%. Выгоды бесспорны", - написал он.

Кравцов также сообщил, что новый поезд будет курсировать два раза в неделю из литовского порта Драугисте до украинского города Бровары.

"Сегодня в первом составе отправили 65 контейнеров - неплохой показатель. В пути 50 часов. Ранее грузы в этом направлении шли автотранспортом, мы его переориентировали на железную дорогу. ЕС делает акцент на сокращении доли автомобильных перевозок в пользу более экологичных - железных дорог и водного транспорта", - отметил он. 

Читай также: ЕИБ готов дать Украине 110 млн евро на электрички

По словам Кравцова, Драугисте находится рядом с портом Клайпеда и поэтому с осени планируется запустить еще один маршрут уже в Одесский морской порт.

Cмотрите фотогалерею: В Украину запустили международный контейнерный поезд

Ранее сообщалось, что экс-чиновников Укрзализныци подозревают в присвоении семи миллионов. При закупке передвижного дробильно-сортировочного комплекса была безосновательно завышена его стоимость, установила проверка.

Поделись:
Теги: Беларусь, Поезд, Литва, Укрзализныця, контейнерные перевозки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
SERGE_M    10.07.2019, 10:45
Оценка:  0
SERGE_M
"Containerships Train сообщением Литва - Беларусь - Украина - наш 22 контейнерный поезд"

....

"Сегодня в первом составе отправили 65 контейнеров - неплохой показатель."
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь