В Украину запустили международный контейнерный поезд

Поезд Containerships train будет курсировать дважды в неделю из Литвы, через Беларусь в Украину.

Украина, Беларусь и Литва запустили новый контейнерный поезд Containerships train. Об этом во вторник, 9 июля, сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

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"Containerships Train сообщением Литва - Беларусь - Украина - наш 22 контейнерный поезд. Конкурентная скорость доставки независимо от погодных условий, регулярность рейсов и понятный график. Добавьте к этому уменьшение логистических издержек в среднем на 25%. Выгоды бесспорны", - написал он.

Кравцов также сообщил, что новый поезд будет курсировать два раза в неделю из литовского порта Драугисте до украинского города Бровары.

"Сегодня в первом составе отправили 65 контейнеров - неплохой показатель. В пути 50 часов. Ранее грузы в этом направлении шли автотранспортом, мы его переориентировали на железную дорогу. ЕС делает акцент на сокращении доли автомобильных перевозок в пользу более экологичных - железных дорог и водного транспорта", - отметил он.

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По словам Кравцова, Драугисте находится рядом с портом Клайпеда и поэтому с осени планируется запустить еще один маршрут уже в Одесский морской порт.

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Ранее сообщалось, что экс-чиновников Укрзализныци подозревают в присвоении семи миллионов. При закупке передвижного дробильно-сортировочного комплекса была безосновательно завышена его стоимость, установила проверка.