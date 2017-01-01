Нардеп Богуслаев через Мотор Сич поставляет военным РФ и ДНР детали – СМИ

Кроме того, Мотор Сич работает в Крыму.

Одно из самых главных предприятий постсоветского пространства Мотор Сич поставляет детали для двигателей российской армии несмотря на запрет. После 2017 года компания использует боснийского посредника.

Читай также: Бронетанковый завод в Киеве купил у себя запчасти за 9,14 млн грн – СМИ

Об этом говорится в расследовании Bihus.

Президентом Мотор Сич является Вячеслав Богуслаев – герой Украины, народный депутат и член комитета безопасноста, и обороны. Он активно выступал за Таможенный союз и продолжает выступать за сближение с РФ.

Совместно с директором представительства Мотор Сич в Москве Петром Кононенко, Богуслаев владеют компаниями в России – Борисфен, Лосиный остров, ЦИАМ, Авиаремонт-МС, ВКМС и ВК-МС.

Читай также: Сколько денег выделялось на украинскую армию за все годы независимости

Все компании продолжают работать несмотря на военную агрессию РФ и оккупацию Крыма. Например, компания Борисфен обслуживает ФСБ, а также двигатели для крымской компании Универсал-авиа, занимающееся авиационными перевозками и обслуживанием авиации Крыма.

Несмотря на санкции ЕС, США и Украины против Универсал-авиа, с 2015 года Борисфен получил от нее 5 млн рублей за работу.

ВКМС также поставляла детали для двигателей Российской Федерации на полтора миллиарда рублей. Детали поставлялись с Украины на российскую компанию Богуслава напрямую.

Читай также: На биржах остановили торговлю акциями Мотор Сичи

Кроме того, представители Мотор Сич и сам Вячеслав Богуслаев отрыто и часто говорил о том, что детали украинского производства экспортируются в РФ, однако уточняли, что они устанавливаются исключительно на двигатели гражданской авиации.

Но в одном из контрактов на поставку деталей, опубликованном на сайте российских госзакупок в 2016 году, указано, что украинские детали на 218 авиаремонтный завод принимало военное представительство Министерства обороны Российской Федерации.

Мотор Сич поставляет детали военной авиации РФ Bihus.info

В 2018 прямые поставки резко прекратились, а напрямую отправляли только двигатели для газонокосилок, сепараторы для молока и оборудование для электростанций.

Читай также: "Мотор Сич" рассказала о госзаказе на ракеты "Нептун"

Журналисты выяснили, что именно с 2018 года Мотор Сич массово стала поставлять детали для двигателей в Боснию и Герцоговину на только что созданную компанию D.O.O Inzeniring BN.

За 2018 год Мотор Сич отправила около 600 грузов на Балканы, а по данным международной таможенной базы Importgenius, боснийская компания отправляла такие же товары в Россию, исключительно на фирмы Богуслаева – ВКМС и ВК-МС.

Директором боснийской фирмы является Саво Цвиетинович – член партии Союза независимых социалистов. Аналитики и политологи называют его инструментов влияния России на Балканах. Он часто посещает Россию в качестве представителя “общества Российско-Сербского единства”.

Читай также: Богуслаев утаил от НАПК покупку недвижимости на 25 миллионов

В телефонном разговоре с журналистами он подтвердил, что его фирма является посредником между двумя компаниями Богуслаева, а заняться этим его попросил лично Вячеслав.

Согласно информации с боснийских баз данных, фирмой владеют два гражданина России, которые являются менеджерами российских фирм Богуслаева.

Валерий Автушенко - экс-заместитель начальника штаба военной авиации РФ, который сейчас работает директором богуслаевськои фирмы Авиаремонт-Мотор Сич (РФ).

Читай также: Экс-чиновников Укрзализныци подозревают в присвоении семи миллионов

Второй владелец боснийского посредника Виктор Денисов - бывший командующий военно-транспортной авиации РФ. Тоже работает в Богуслаевський компании в РФ - ВКМС, которая поставляет детали для нужд российских военных.

Части украинских двигателей и силовые установки поставлялись в Россию транзитом через другого посредника - эмиратскую компанию Double Power FZE, выступающая ранее в роли посредника в поставках высотомеров на госпредприятие Укрспецэкспорт, которые контролировал Станислав Хош, долгое время работающий в дочерних компаниях Укрспецэкспорта.

Мотор Сич также продолжает работать на неподконтрольных Украине территориях – со Снижанским машиностроительным заводом, который после 2014 был оккупирован.

Читай также: Член Высшей квалификационной комиссии имеет более 1,6 млн грн наличными

В 2016 году СБУ открыла уголовное производство по финансированию терроризма представителями завода Мотор Сич. По предварительным данным, за первые три квартала 2015 году предприятие Вячеслава Богуслаева заплатило террористам 32 млн российских рублей.

Именно то, что Мотор Сич не потеряла контроль над предприятием в 2015 году, опосредованно подтверждает и сам завод. Они заявили о потере контроля только в конце 2017 года.

Мотор Сич ведет активную деятельность в ЛДНР Bihus.info

Читай также: Глава АП Богдан причастен к кредитной афере на 200 млн грн – СМИ

Однако, Богуслаев в том же 2017 году сообщил журналистам, что завод в Снижене теперь передано в управление иностранной компании, а на проходной на заводе вывеска гласила, что новым управленцем завода является Авиатех.

Внутри предприятия все так и осталось завешано стендами Мотор Сич, а в телевизионном сюжете за 2019 года в кадр попал календарь с логотипом российской компании Богуслаева – Борисфен.

Мотор Сич работает с РФ и ЛДНР через посредников Bihus.info

Авиатех является компанией партнеров Богуслаева по бизнесу, к примеру, экс-начальник вооружения Министерства обороны РФ и член наблюдательного совета ВКМС Анатолий Сытнов. Еще одним владельцев является бывший командующий Военно-транспортной авиацией России и директор ВКМС Виктор Денисов.

Читай также: Аудит Укроборонпрома выявил связи с РФ и махинации с оффшором, и землей

Отмечается, что на данный момент Богуслаев баллотируется самовыдвиженцем по мажоритарному округу №77 в Запорожье. За последние 5 лет он присутствовал на заседаниях всего 45 раз из 532.

Его конкурентом по округу является только малоизвестный фотограф от Слуги народа. А на соседнем округе Слуга народа выдвинул своего кандидата, который является менеджером одной из компаний Богуслаева – Геннадий Касай.

Смотри полное видео-расследование Bihus о сотрудничестве народного депутата Богуслаева с Российской Федерацией

Ранее сообщалось, что скандальный Гладковский вновь возглавил корпорацию Богдан. Экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, замешанный в коррупционном скандале, вернулся в бизнес.