Больше всего Укрзализныця заработала на поездах "на Москву": Инфографика

Поезд Киев-Москва занял первое место в топе самых прибыльных международных направлений.

Укрзализныця больше всего заработала на пассажирах, которые отправлялись в Москву bigmir.net

Данные Укрзализныци свидетельствуют о том, что один международный поезд Киев-Москва приносит УЗ больше прибыли, чем пять самых прибыльных поездов, курсирующих внутри Украины, вместе взятых, передает Liga.net.

Читай также: В Украину запустили международный контейнерный поезд

Поезд Киев-Москва был заполнен на 66% и принес компании 117,7 млн грн, что почти вдвое больше, чем в первом полугодии 2018 года. В свою очередь, 5 самых прибыльных поездов на внутренних направлениях принесли Укрзализныце за полгода 101,1 миллиона гривен.

В итоге, в ТОП-5 самых прибыльных международных направлений вошли все поезда, курсирующие по маршруту Украина-Москва:

Читай также: Экс-чиновников Укрзализныци подозревают в присвоении семи миллионов

Киев – Москва;

Одесса – Москва (39,2 миллионов гривен);

Львов – Москва (25,8 миллионов гривен);

Кривой Рог – Москва (25,5 миллионов гривен);

Днепр – Москва (21,8 миллионов гривен).

Самым убыточным направлением Укрзализныци стал поезд Мариуполь-Львов liga.net

Ранее сообщалось, что стоимость билетов Укрзализныци будет расти ежеквартально. Цены будут повышаться на грузовые перевозки.