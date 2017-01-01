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Больше всего Укрзализныця заработала на поездах "на Москву": Инфографика

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Поезд Киев-Москва занял первое место в топе самых прибыльных международных направлений.
Укрзализныця больше всего заработала на пассажирах, которые отправлялись в Москву
Укрзализныця больше всего заработала на пассажирах, которые отправлялись в Москву
bigmir.net

Данные Укрзализныци свидетельствуют о том, что один международный поезд Киев-Москва приносит УЗ больше прибыли, чем пять самых прибыльных поездов, курсирующих внутри Украины, вместе взятых, передает Liga.net. 

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Поезд Киев-Москва был заполнен на 66% и принес компании 117,7 млн грн, что почти вдвое больше, чем в первом полугодии 2018 года. В свою очередь, 5 самых прибыльных поездов на внутренних направлениях принесли Укрзализныце за полгода 101,1 миллиона гривен.

В итоге, в ТОП-5 самых прибыльных международных направлений вошли все поезда, курсирующие по маршруту Украина-Москва: 

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  • Киев – Москва;
  • Одесса – Москва (39,2 миллионов гривен);
  • Львов – Москва (25,8 миллионов гривен);
  • Кривой Рог – Москва (25,5 миллионов гривен);
  • Днепр – Москва (21,8 миллионов гривен).

Самым убыточным направлением Укрзализныци стал поезд Мариуполь-Львов
Самым убыточным направлением Укрзализныци стал поезд Мариуполь-Львов
liga.net

Ранее сообщалось, что стоимость билетов Укрзализныци будет расти ежеквартально. Цены будут повышаться на грузовые перевозки.

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Теги: Укрзализныця, поезд Киев-Москва, поезд Одесса-Москва, Киев-Москва, железнодорожное сообщение, Украина и Россия
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