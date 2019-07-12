США построят в Украине лунный аппарат

Американская компания Firefly построит в Украине лунный аппарат на базе израильского Beresheet.

Американская космическая компания Firefly Aerospace, у которой есть проектно-исследовательский центр в Украине, рассказала о планах на создание спускаемого лунного модуля, сообщает ain.ua.

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Он позаимствует технологии израильского аппарата Beresheet, который разрабатывала Israel Aerospace Industries.

Он упал на поверхность Луны в апреле 2019 года из-за сбоя в работе двигателя. Beresheet должен был стать первым частным аппаратом на поверхности спутника. После его краха, планировалась разработка Beresheet 2.

Вместо этого, дизайн и основные технологии проекта использует Firefly Aerospace. Соглашения на использование интеллектуальной собственности уже подписаны. Новый аппарат будет называться Genesis.

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Технические характеристики Genesis пока не раскрывают, как и дату его возможного запуска. Firefly Aerospace пока не запускала ракеты — ее первый легкий носитель Alpha должен полететь в декабре 2019 года. В свою очередь Genesis должна вывести на орбиту ракета Beta. Она пока не построена.

Ранее сообщалось, что самый богатый человек мира дал возможность США вернуться на Луну. Владелец Amazon показал новую станцию на Луне.