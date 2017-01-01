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Facebook грозит крупнейший в истории компании штраф

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Социальной сети Facebook грозит штраф в 5 миллиардов долларов за передачу данных Cambridge Analytica.
Facebook грозит 5 млрд долларов штрафа
Facebook грозит 5 млрд долларов штрафа
Getty Images
Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате 5 млрд долларов в связи с расследованием об утечке пользовательских данных, сообщает Reuters со ссылкой на источники.  

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Отмечается, что в соглашении прописаны и другие ограничение по работе Facebook с данными пользователей.
 
В случае положительного решения Минюста США в отношении соглашения, выплата 5 млрд долларов станет самым большим штрафом комиссии за всю историю.
 
Ранее сообщалось, что Франция ввела налог для технологических гигантов. Под новый налог могут попасть около 30 крупных компаний, таких как Google, Amazon, Facebook и Apple.
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Теги: Facebook, штраф, соцсети, утечка данных
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