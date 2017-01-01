Facebook грозит крупнейший в истории компании штраф

Социальной сети Facebook грозит штраф в 5 миллиардов долларов за передачу данных Cambridge Analytica.

Отмечается, что в соглашении прописаны и другие ограничение по работе Facebook с данными пользователей.



В случае положительного решения Минюста США в отношении соглашения, выплата 5 млрд долларов станет самым большим штрафом комиссии за всю историю.

