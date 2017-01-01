Ford и Volkswagen создали альянс для выпуска электрокаров
Американский автопроизводитель Ford договорился с Volkswagen о массовом выпуске электрокаров, которые будут созданы на модульной платформе MEB немецкого концерна. Об этом руководство компаний объявлено на пресс-конференции в Нью-Йорке, сообщило накануне издание Autonews.
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С 2016 года Volkswagen уже инвестировал около 7 млн долларов в платформу MEB. Она должна стать базой для примерно 15 млн электрокаров, которые выпустят под брендами VW, Audi, Skoda и Seat. Первой серийной моделью станет хэтчбек Volkswagen ID.3 — его премьера состоится нынешней осенью на Франкфуртском автосалоне.
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Кроме того, Volkswagen в рамках сотрудничества с Ford вложит 2,6 млн долларов в проект Argo AI, курируемый американским концерном. Компания занимается разработкой систем автоматического управления и сейчас занята созданием автопилота четвертого уровня.
Ранее сообщалось, что Ford отзывает полтора миллиона авто из-за проблем с двигателем. Под отзыв попадают проданные в Америке автомобили 2012-2018 модельных годов с двух- и четырехцилиндровыми двигателями.
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