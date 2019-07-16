Украина продлила запрет на импорт товаров из РФ на 2020 год

Однако Кабмин сделал некоторые послабления.

Действие запрета на поставку ряда российских товаров в Украину продлевается на 2020 год depositphotos.com

Кабмин выдал постановление №605 от 5 июля, в котором указано, что действие запрета на поставку ряда российских товаров в Украину продлевается на 2020 год. Таким указом чиновники "ответили" на ограничительные меры со стороны РФ.

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Однако, Кабинет министров сделал некоторые послабления, например, отложил до конца текущего года запрет на ввоз легковых автомобилей и некоторых моторных транспортных средств.

Также, разрешено ввоз товаров из "черного" списка на стоимость осуществленной по ним предоплаты, если последнюю сделали до вступления в силу запрета. для этого банк должен будет предварительно направить в ГФС документальное подтверждение данной предоплаты по обращению украинской компании.

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Кроме того, в правительстве решили наделить ГФС правом проверять страну происхождения товаров, если ее нет в пунктах пропуска через границу.

Ранее сообщалось, что за полгода Киев заплатил за уголь РФ почти $1 млрд. При этом доля российского угля в импорте упала с 70% в прошлом году до 62,4% в первой половине нынешнего.