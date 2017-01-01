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ГБР расследует разворовывание 10 млн грн в Укрспецэкспорте

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Деньги были перечислены двум фирмам на основании поддельных документов госконцерна Укрспецэкспорт.
Следователи и прокуроры провели обыски в Укрспецэкспорте и ресторане Фишер
Следователи и прокуроры провели обыски в Укрспецэкспорте и ресторане Фишер
ГБР

Cледователи Государственного бюро расследования ведут досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного присвоения денежных средств служебными лицами госкомпании Укрспецэкспорт. Об этом сообщает пресс-служба ГБР во вторник, 16 июля. 

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"Установлено, что служебные лица ГК Укрспецэкспорт по предварительному сговору ввели механизм присвоения средств государственного предприятия путем их перечисления на счета ООО Фишер Клаб и ООО Фишер Клаб 2017. Средства перечислялись за фиктивно оказанные услуги по питанию представителей иностранных делегаций", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, на основании поддельных документов госконцерна в 2018-2019 годах на счета указанных фирм было перечислено около 10 млн гривен.

Сотрудники ГБР и прокуроры Военной прокуратуры Центрального региона Украины провели обыски по месту работы и жительства служебных лиц Укрспецэкспорта и ресторане Фишер. 

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"Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по фактам  присвоение, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах  организованной группой лиц (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины)", – отметили в бюро.

В случае доказательства вины чиновникам грозит тюремный срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что заместитель руководителя Укрспецэкспорта скрыл внедорожники и ресторан. Павел Старинец не задекларировал внедорожники и элитный ресторан.

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Теги: коррупция, обыск, чиновники, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине, Укрспецекспорт, Укрспецэкспорт, обыски, ГБР
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