ОПЗ проиграл Нафтогазу миллиардное дело
Хозяйственный суд Одесской области обязал Одесский припортовый завод выплатить Нафтогазу 2,227 миллиарда гривен задолженности за потребленный газ. Об этом говорится в решениях суда.
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В рамках этого же договора на поставку ОПЗ должен оплатить еще 573,280 млн грн начислений, из которых 338 млн грн – инфляционные потери за 2017 год, 154,713 млн грн – пеня, 80,565 млн грн годовых.
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Кроме того, суд обязал ОПЗ выплатить 179,483 млн грн задолженности за газ, потребленный в рамках договора от 28 июля 2016 года. Из них сумма основного долга – 142,955 млн грн, пеня – 14,976 млн грн, штраф – 10,357 млн грн, 1,527 млн грн – годовые, 9,668 млн грн – инфляционные потери.
Ранее сообщалось, что Одесский припортовый завод готовят к консервации. Завод будет пока зарабатывать на услугах по перевалке удобрений других химических предприятий, утверждает Николай Щуриков.
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