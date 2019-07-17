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ОПЗ проиграл Нафтогазу миллиардное дело

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Одесский припортовый завод обязали выплатить госхолдингу более 2,2 миллиарда гривен долгов.
ОПЗ обязали заплатить за потребленный газ
ОПЗ обязали заплатить за потребленный газ
facebook.com/timer.od.ua

Хозяйственный суд Одесской области обязал Одесский припортовый завод выплатить Нафтогазу 2,227 миллиарда гривен задолженности за потребленный газ. Об этом говорится в решениях суда. 

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Так, ОПЗ должен оплатить 1,474 млрд грн за потребленный газ на основании договора от 4 октября 2016 года. Из них 1,374 млрд грн – основная сумма долга, остальное – пеня (32,350 млн грн), штраф (60,243 млн грн), годовые (6,466 млн грн) и инфляционные потери (3,431 млн грн).

В рамках этого же договора на поставку ОПЗ должен оплатить еще 573,280 млн грн начислений, из которых 338 млн грн – инфляционные потери за 2017 год, 154,713 млн грн – пеня, 80,565 млн грн годовых. 

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Кроме того, суд обязал ОПЗ выплатить 179,483 млн грн задолженности за газ, потребленный в рамках договора от 28 июля 2016 года. Из них сумма основного долга – 142,955 млн грн, пеня – 14,976 млн грн, штраф – 10,357 млн грн, 1,527 млн грн – годовые, 9,668 млн грн – инфляционные потери.

Ранее сообщалось, что Одесский припортовый завод готовят к консервации. Завод будет пока зарабатывать на услугах по перевалке удобрений других химических предприятий, утверждает Николай Щуриков.

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Теги: газ, суд, Нафтогаз, ОПЗ, долги
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  17.07.2019, 13:38
Оценка:  0
гость
Так завод уже 2 года ничего не производит - только аренда сладских и погрузочных терминалов. Специалистов разогнали, одни грузчики и сторожа остались...
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