ОПЗ проиграл Нафтогазу миллиардное дело

Одесский припортовый завод обязали выплатить госхолдингу более 2,2 миллиарда гривен долгов.

Хозяйственный суд Одесской области обязал Одесский припортовый завод выплатить Нафтогазу 2,227 миллиарда гривен задолженности за потребленный газ. Об этом говорится в решениях суда.

Читай также: Коболев рассказал, на что потратят евробонды

Так, ОПЗ должен оплатить 1,474 млрд грн за потребленный газ на основании договора от 4 октября 2016 года. Из них 1,374 млрд грн – основная сумма долга, остальное – пеня (32,350 млн грн), штраф (60,243 млн грн), годовые (6,466 млн грн) и инфляционные потери (3,431 млн грн).

В рамках этого же договора на поставку ОПЗ должен оплатить еще 573,280 млн грн начислений, из которых 338 млн грн – инфляционные потери за 2017 год, 154,713 млн грн – пеня, 80,565 млн грн годовых.

Читай также: Суд разблокировал большую приватизацию в Украине

Кроме того, суд обязал ОПЗ выплатить 179,483 млн грн задолженности за газ, потребленный в рамках договора от 28 июля 2016 года. Из них сумма основного долга – 142,955 млн грн, пеня – 14,976 млн грн, штраф – 10,357 млн грн, 1,527 млн грн – годовые, 9,668 млн грн – инфляционные потери.

Ранее сообщалось, что Одесский припортовый завод готовят к консервации. Завод будет пока зарабатывать на услугах по перевалке удобрений других химических предприятий, утверждает Николай Щуриков.