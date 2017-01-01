СБУ возбудила дело в отношении Криворожстали – СМИ

Представители промышленного предприятия нарушают нормы экологической безопасности на производстве.

В СБУ зарегистрировали уголовное производство по статье об экоциде в Кривом Роге Википедия

Сотрудники Службы безопасности разоблачили в Кривом Роге должностных лиц предприятия на противоправной деятельности по загрязнению окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 17 июля.

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"Представители частного промышленного предприятия нарушали нормы экологической безопасности на производстве", – предварительно установили в СБУ.

Также предприниматели систематически не допускали на территорию объекта работников Государственной экологической инспекции, которые должны измерять уровень токсичных выбросов в атмосферу.

"Такая противоправная деятельность должностных лиц предприятия может угрожать экологической ситуации в городе и безопасности его жителей", – добавили в ведомстве.

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В связи с этим, следователи СБУ зарегистрировали уголовное производство по статье об экоциде (ст. 441 УК Украины).

В СБУ не говорят, о каком именно предприятиии идет речь, но по данным Интерфакс-Украина – это завод ArcelorMittal Кривой Рог (бывшая Криворожсталь – ред.).

Агентство отмечает, что ранее президент Владимир Зеленский, который проживал в Кривом Роге, раскритиковал ArcelorMittal Кривой Рог за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

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При этом он напомнил, что еще в 2016-2017 годах предприятие, в частности, должно было вывести из эксплуатации мартеновский цех и остановить двухванный сталеплавильный агрегат.

В свою очередь, замгендиректора предприятия Александр Иванов рассказал, что за 13 лет после смены собственника предприятие сократило на 48% выбросы в атмосферу: с 403 тыс. тонн до 208 тыс. тонн, сбросы ливневых и сточных вод сократились на 80%. По его словам, в производство вложено около $4,4 млрд. За этот период были выведены из эксплуатации агрегаты, которые не соответствуют украинским и международным нормам.

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Как известно, ArcelorMittal Кривой Рог – крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

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