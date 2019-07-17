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На ЧАЭС запустили завод по переработке радиоактивных отходов

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В процессе переработки жидкие отходы проходят несколько стадий и в результате путем цементирования превращаются в твердые радиоактивные отходы.
В Чернобыле начал работу завод по переработке отходов
В Чернобыле начал работу завод по переработке отходов
facebook.com/dazv.gov.ua

На промышленной площадке Чернобыльской АЭС начал работу завод по переработке жидких радиоактивных отходов. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения в Facebook. 

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"На ЧАЭС начал работу завод по переработке жидких РАО. За первую неделю эксплуатации завода по переработке жидких радиоактивных отходов, расположенного на промышленной площадке ГСП Чернобыльская АЭС, успешно переработано 2 755 кг жидких радиоактивных отходов (кубового остатка)", - говорится в сообщении.

В процессе переработки жидкие отходы проходят несколько стадий и в результате путем цементирования превращаются в твердые радиоактивные отходы, которые являются более безопасной формой хранения и захоронения РАО. Сейчас 34 упаковки, образовавшиеся в результате переработки, размещены в зале выдержки на промышленной площадке ЧАЭС. 

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После выдержки и проведения радиационного контроля на соответствие критериям приемки на захоронение упаковки будут направлены на захоронение в специально оборудованное приповерхностное хранилище твердых радиоактивных отходов.

"Постепенно завод должен выйти на переработку 42 упаковок - бочек, емкостью 200 литров - в сутки. При бесперебойном функционировании завода на протяжении всех 250 рабочих дней, это 10,5 тыс. упаковок в год", - рассказал председатель ГАЗО Виталий Петрук.

Ранее сообщалось, что в Украине собираются построить завод по производству ядерного топлива. Так правительство планирует стать более энергонезависимыми от России.

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Теги: радиация, завод, ЧАЭС, отходы, переработка отходов
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Комментариев (1)
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Sergey Sergeevic    17.07.2019, 16:47
Оценка:  0
Sergey Sergeevic
че молчим? нас в могильник превращают... отходы то от куда планируют брать на такие мощности?
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