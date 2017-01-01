Аmazon грозит штраф в Европе в размере $23 млрд

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против компании Джеффа Безоса. В Amazon уже заявили о готовности сотрудничать.

Еврокомиссия может оштрафовать Amazon на сумму до 10% от глобальной выручки Getty Images

Американской компании Amazon, которая является крупнейшим интернет-ритейлером в мире, грозит многомиллиардный штраф из-за использования данных продавцов. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии в среду, 17 июля.

Читай также: Франция ввела налог для технологических гигантов

Отмечается, что Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против компании Джеффа Безоса. Будет проведена проверка того, использует ли компания конфиденциальные данные независимых ритейлеров, торгующих на площадке, в собственных интересах.

Как известно, помимо предоставления своей площадки другим торговцам, Amazon сама выступает в качестве продавца. Предварительное расследование Еврокомиссии показало, что компания, вероятно, использует информацию об активности сторонних ритейлеров на своей платформе, их продуктах и сделках, что нарушает правила Евросоюза.

Читай также: Работники Google могут слушать, что люди говорят своим устройствам

Еврокомиссия также проверит, как Amazon выбирает товары для кнопки Buy Box, с помощью которой покупатели могут сразу добавить продукты в корзину. Для продавцов попадание в этот раздел означает более высокие шансы получить заказ.

Сколько продлится расследование – точно неизвестно. В Amazon уже заявили о готовности сотрудничать с Еврокомиссией.

В целом Еврокомиссия может оштрафовать Amazon на сумму до 10% от глобальной выручки компании за год. В 2018 году чистая выручка Amazon составила $232,9 млрд.

Ранее сообщалось, что Facebook грозит крупнейший в истории компании штраф. Социальной сети Facebook грозит штраф в 5 миллиардов долларов за передачу данных Cambridge Analytica.