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Аmazon грозит штраф в Европе в размере $23 млрд

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Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против компании Джеффа Безоса. В Amazon уже заявили о готовности сотрудничать.
Еврокомиссия может оштрафовать Amazon на сумму до 10% от глобальной выручки
Еврокомиссия может оштрафовать Amazon на сумму до 10% от глобальной выручки
Getty Images

Американской компании Amazon, которая является крупнейшим интернет-ритейлером в мире, грозит многомиллиардный штраф из-за использования данных продавцов. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии в среду, 17 июля. 

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Отмечается, что Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против компании Джеффа Безоса. Будет проведена проверка того, использует ли компания конфиденциальные данные независимых ритейлеров, торгующих на площадке, в собственных интересах.

Как известно, помимо предоставления своей площадки другим торговцам, Amazon сама выступает в качестве продавца. Предварительное расследование Еврокомиссии показало, что компания, вероятно, использует информацию об активности сторонних ритейлеров на своей платформе, их продуктах и сделках, что нарушает правила Евросоюза. 

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Еврокомиссия также проверит, как Amazon выбирает товары для кнопки Buy Box, с помощью которой покупатели могут сразу добавить продукты в корзину. Для продавцов попадание в этот раздел означает более высокие шансы получить заказ.

Сколько продлится расследование – точно неизвестно. В Amazon уже заявили о готовности сотрудничать с Еврокомиссией.

В целом Еврокомиссия может оштрафовать Amazon на сумму до 10% от глобальной выручки компании за год. В 2018 году чистая выручка Amazon составила $232,9 млрд.

Ранее сообщалось, что Facebook грозит крупнейший в истории компании штраф. Социальной сети Facebook грозит штраф в 5 миллиардов долларов за передачу данных Cambridge Analytica.

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Теги: Европа, штраф, штрафы, ритейл, Еврокомиссия, Amazon, Amazon.com
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