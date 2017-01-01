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В корпорации Богдан ответили на обыски НАБУ

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В компании заявляют, что следственные действия "необоснованные" и являются "политически мотивированным давлением".
В Богдан Моторс отреагировали на обыски НАБУ
В Богдан Моторс отреагировали на обыски НАБУ
bogdan.ua

Компания Богдан Моторс утверждает, что обвинения НАБУ - "надуманные и необоснованные", а организацию следственных действий назвала "политически мотивированным давлением". Об этом говорится в заявлении пресс-службы в пятницу, 19 июля. 

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"Закупка автомобилей производства Богдан Мторс происходит в полном соответствии с действующей редакцией постановления Кабинета Министров Украины №517. Оно четко регламентирует весь порядок формирования цены при осуществлении государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.

"Богдан Моторс является одним из крупнейших налогоплательщиков в отрасли. За 11 лет выпуска гражданской и военной техники Богдан Моторс перечислил в бюджеты всех уровней 2,4 млрд грн", - добавили в компании.

Ранее сообщалось, что НАБУ обыскивает финансовую группу по делу Роттердам +. Формула Роттердам+ является предметом досудебного расследования детективов НАБУ.

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Теги: обыск, Богдан, корпорации, НАБУ, обыски
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