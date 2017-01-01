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В Airbus сообщили о проблемах в управлении лайнером A321neo

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При определенном стечении обстоятельств у пилотов лайнеров Airbus A321neo могут возникнуть проблемы с контролем самолета при посадке.
Airbus A321neo
Airbus A321neo
uk.wikipedia.org/wiki/Airbus_A320neo
В определенных условиях пилоты лайнеров Airbus A321neo могут столкнуться с некорректным поведением бортового компьютера при заходе на посадку. Как пишет немецкая газета Die Welt в пятницу, 19 июля, со ссылкой на компанию-производителя Airbus, сбой автопилота может произойти только при стечении четырех определенных обстоятельств. 

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К ним относятся высота полета при приземлении менее 30 метров в сочетании с выполняемыми пилотом особыми маневрами, такими как прерванный заход на посадку.

Кроме того, на корректность действий автопилота, регулирующего положение носа машины, могут повлиять настройки системы при заходе на посадку, а также ситуация, при которой центр тяжести лайнера окажется смещенным далеко назад из-за особого распределения багажа.
 
Ранее сообщалось, что Airbus более чем в два раза опередил Boeing по заказам на Ле-Бурже. Самым популярным самолетом на авиашоу стал новый сверхдальний узкофюзеляжный лайнер A321XLR.
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Теги: самолет, Boeing, полет, Airbus, проблемы, полеты, пилот, самолеты
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