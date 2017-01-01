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В Ливии приостановили добычу нефти на крупнейшем месторождении

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Подтверждена остановка добычи 290 тысячи баррелей в сутки, что составляет почти 80% общей добычи на месторождении Аш-Шарара.
На месторождении Аш-Шарара добывается 340 тысяч баррелей нефти в сутки
На месторождении Аш-Шарара добывается 340 тысяч баррелей нефти в сутки
Getty Images

Добыча нефти на крупнейшем месторождении Аш-Шарара приостановлена. Национальная нефтяная корпорация (NOC) выясняет причины произошедшего, сообщает ее пресс-служба в субботу, 20 июля. 

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"NOC подтверждает остановку добычи 290 тысячи баррелей в сутки", – говорится в сообщении.

Остановка произошла на участке Аль-Хамада, другой важный участок Эль-Филь работает в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что ОПЕК снизила добычу нефти до минимума за пять лет. Уровень добычи нефти упал из-за санкций против Ирана и сокращения добычи в Саудовской Аравии.

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Теги: нефть, Ливия, месторождение, добыча нефти
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