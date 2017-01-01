СБУ пришла с обысками на ArcelorMittal Кривой Рог

На комбинат завели уголовное производство из-за загрязнение окружающей среды - экоцид.

Сотрудники Службы безопасности провели обыск на предприятии ArcelorMittal Кривой Рог, сообщает Интерфакс-Украина 20 июля.

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В СБУ агентству сообщили о проведении следственных действий в рамках расследования уголовного производства за загрязнение окружающей среды по статье 441 Уголовного кодекса Украины (экоцид).

Как рассказал исполняющий обязанности гендиректора ArcelorMittal Кривой Рог Александр Иванов, сотрудники СБУ пришли с обыском "на современный, только что построенный объект - третью машину непрерывного литья заготовок".

"У нас изъяли копии всех документов по этому оборудованию и начали проверку по контролю ионизационного излучения", - говориться в пресс-релизе компании.

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Иванов заявил, что у ArcelorMittal есть разрешительные документы, пройдены экологические проверки, в том числе внеплановая в апреле 2019 года.

"Мы подтвердили нашу готовность к новой, комплексной проверке по экологии и уже приняли участие в обсуждении плана дальнейших действий относительно улучшения состояния окружающей среды с представителями офиса президента", - сказал топ-менеджер.

Он также заявил о готовности к сотрудничеству в законодательном поле, но, по его словам, обыски "эставят под сомнение дальнейшую реализацию масштабной программы модернизации" на предприятии.

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Иванов призвал посольства стран Большой семерки, Европейскую бизнес ассоциацию, Американскую торговую палату, Укрметаллургпром, Федерацию металлургов Украины и другие организации обратить внимание на сложившуюся ситуацию и "помочь обеспечить конструктивное сотрудничество международного бизнеса и власти".

Ранее сообщалось, что СБУ возбудила дело в отношении Криворожстали. Представители промышленного предприятия нарушают нормы экологической безопасности на производстве.