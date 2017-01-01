British Airways приостановила полеты в Каир
Авиакомпания в качестве меры по обеспечению безопасности приостановила любые полеты в столицу Египта.
Британская авиакомпания British Airways приостановила полеты в Каир на семь дней. Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика, передает Reuters.
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Согласно заявлению, данную меру предосторожности приняли, чтобы оценить безопасность в столичном аэропорту Египта.
"Мы постоянно пересматриваем наши меры безопасности во всех наших аэропортах по всему миру", - пояснили в British Airways.
В авиакомпании уточнили, что полеты приостанавливаются с субботы, 20 июля.
Ранее сообщалось, что British Airways прекратит полеты из Лондона в Киев. Прекращение полетов в украинскую столицу из столицы Великобритании для компании перестало быть коммерчески целесообразным.
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