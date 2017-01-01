Авиакомпания в качестве меры по обеспечению безопасности приостановила любые полеты в столицу Египта.

Британская авиакомпания British Airways приостановила полеты в Каир на семь дней. Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика, передает Reuters Читай также: Две авиакомпании перестанут летать в Украину Согласно заявлению, данную меру предосторожности приняли, чтобы оценить безопасность в столичном аэропорту Египта.

"Мы постоянно пересматриваем наши меры безопасности во всех наших аэропортах по всему миру", - пояснили в British Airways.

В авиакомпании уточнили, что полеты приостанавливаются с субботы, 20 июля.