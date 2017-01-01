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Еще одна авиакомпания приостановила полеты в Каир

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Авиакомпания Lufthansa решила приостановить полеты в столицу Егпита Каир из соображений безопасности.
Lufthansa решила приостановить полеты в Каир
Lufthansa решила приостановить полеты в Каир
Getty Images
Немецкая авиакомпания Lufthansa решила прекратить полеты в египетский Каир из соображений безопасности, сообщил телеканал ARD. 

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Информацию также подтвердил представитель компании, однако причины приостановки комментировать отказался.

По предварительным данным, Lufthansa намерена возобновить полеты в воскресенье, 28 июля.
 
Ранее сообщалось, что British Airways приостановила полеты в Каир. Авиакомпания в качестве меры по обеспечению безопасности приостановила любые полеты в столицу Египта.
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Теги: Египет, авиаперелет, полеты, Каир, Lufthansa
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