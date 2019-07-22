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СБУ заморозила проект на $150 млн - ArcelorMittal

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В результате обыска была изъята машина непрерывного литья заготовок № 3 и отдельные элементы оборудования.
Обыск на предприятии продолжался 14 часов
Обыск на предприятии продолжался 14 часов
АрселорМіттал Кривий Ріг/Facebook

В компании ArcelorMittal Кривой Рог рассказали об обысках СБУ по делу о загрязнении окружающей среды. О следственных действиях сообщил главный юрисконсульт компании Артем Филипьев. 

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Как отмечается, группа проверяющих зашла на предприятие в десять утра 20 июля и покинула территорию компании в три часа ночи 21 июля.

Компания сообщает, что в результате обыска была изъята машина непрерывного литья заготовок № 3 и отдельные элементы оборудования.

"Комплекс новых МНЛЗ-2, 3 является одним из ключевых инвестиционных проектов компании, стоимость которого составляет около 150 млн долларов. Изъятие МНЛЗ-3 делает невозможным продолжение строительства в соответствии с программой модернизации и наносит АрселорМиттал прямые убытки", - говорится в сообщении. 

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"В настоящее время неизвестно, сколько будет длиться проверка МНЛЗ-3 и документов со стороны СБУ, и как далее будут развиваться события", - сообщает пресс-служба.

В связи с большими габаритами объекта сотрудники СБУ приняли решение оставить изъятое по месту фактического расположения без возможности опечатывания. При этом объект не имеет средств ограничения доступа посторонних лиц.

Таким образом, отмечают в пресс-службе, ArcelorMittal не имеет возможности продолжать строительство, модернизацию, планировать производство продукции и заключать контракты на поставку заготовки клиентам. 

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"Проект заморожен. Работники АрселорМиттал и подрядных организаций не смогут выполнять дальнейшую работу на этом объекте", - заявили в компании.

Ранее сообщалось, что СБУ пришла с обысками на ArcelorMittal Кривой Рог. На комбинат завели уголовное производство из-за загрязнение окружающей среды - экоцид.

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Теги: СБУ, ArcelorMittal, Криворожсталь, обыск, Кривой Рог, загрязнения окружающей среды
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  22.07.2019, 12:41
Оценка:  0
гость
Huper! ТЫ КОЗЕЛ. Arcelor Mittal отравляет окружающую среду, а народ вымирает. А ты - безголовый бездарь и пособник криминала и хапуг !!!
Huper!    22.07.2019, 11:40
Оценка:  0
Huper!
Сектанты свидетели Зеленского, а когда сбу перестанет бизнес щемить, вы не подскажите? А то как-то уж совсем все наоборот получается, прям 90е снова
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