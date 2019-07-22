Газпром разморозил строительство Южного потока

Российская компания разморозила строительство еще одного газопровода в обход Украины. Официальная причина разморозки проекта – для нужд внутреннего рынка.

Сербский и российский президенты Борис Тадич и Дмитрий Медведев подписують соглашение о строительстве Южного потока в 2008 году uk.wikipedia.org/wiki/Південний_потік

Российский Газпром разморозил строительство восточной ветки Южного потока на юге России. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на тендер российского монополиста.

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По версии компании, строительство российской части газопровода решили возобновить, чтобы соединить центральную часть России с Анапой, откуда начинается морская часть Южного потока по дну Черного моря в Болгарию.

Официальная причина разморозки проекта – для нужд внутреннего рынка. Однако более вероятным выглядит экспортное обоснование проекта, например, для увеличения поставок газа через Турецкий поток, заменившего Южный поток, считают опрошенные изданием участники рынка.

Мощность Турецкого потока по сравнению с Южным потоком сокращена вдвое, до 31,5 млрд кубометров. В 2015 году Газпром заморозил строительство восточной ветки Южного коридора, а в 2016 году списал 46 млрд рублей, инвестированных в строительство газопровода.

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К тому моменту компания успела построить 506 км линейной части. В марте 2018 года был даже опубликован тендер о ликвидации уже проложенной трубы, но затем концепция вновь изменилась.

Турецкий поток - проект, который предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью по 15,75 млрд кубометров. Прокладку труб ведут по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Ранее сообщалось, что Северный поток остановился на ремонт. График работ по техническому обслуживанию трубопровода был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG как на стороне поставщика, так и потребителей.