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В СБУ озвучили претензии к ArcelorMittal

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СБУ обвиняет менеджмент предприятия в небрежном использовании инвестиций владельца компании.
Суть дела Баканов не раскрыл
Суть дела Баканов не раскрыл
Администрация президента Украины

Исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов заявляет, что служба обвиняет менеджмент ArcelorMittal Кривой Рог в небрежном использовании инвестиций бизнесмена Лакшми Миттала. Об этом он заявил в понедельник, 22 июля, пишет Интерфакс-Украина

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"Я уверен, что Лакшми Миттал, который является мощным международным инвестором, пытаясь осуществить эту инвестицию… не планировал сделать ничего плохого. Но тот менеджмент, который работает на предприятии, небрежно относился к своим обязанностям. И поэтому должен быть соответствующим образом как минимум дисциплинарно наказан", – сказал Баканов.

Он уточнил, что, скорее всего, речь будет идти не об административной ответственности.

В свою очередь, руководитель следственного управления СБУ в Днепропетровской области Игорь Ена сообщил, что на ArcelorMittal выявлено превышение уровня радиации, пишет РБК-Украина. 

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"Следственный отдел СБУ получил информацию о возможных угрозах жизни и здоровью сотрудников здоровья. Во время наладочных и пусковых работ на машине беспрерывного литья стали были допущены нарушения требований радиационной безопасности. В результате этого излучение превысило допустимые границы", - говорит Ена.

Также он заявил, что во время замеров была обнаружена радиация, которая значительно превышает значительные нормы для работы.

"Это 4,4 микрозиверта в час. Все было зафиксировано во время процессуальных действий. Кроме того, сотрудники препятствовали осмотру оборудования", - заявил Ена. 

Ранее сообщалось, что СБУ провела обыски на предприятии по делу о загрязнении окружающей среды. 

В компании заявили, что в результате обыска была изъята машина непрерывного литья заготовок № 3 и отдельные элементы оборудования. Таким образом СБУ заблокировала проект на 150 миллионов долларов, говорят в ArcelorMittal.

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Теги: СБУ, ArcelorMittal, Криворожсталь, бизнес, Иван Баканов
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