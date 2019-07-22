В СБУ озвучили претензии к ArcelorMittal

СБУ обвиняет менеджмент предприятия в небрежном использовании инвестиций владельца компании.

Исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов заявляет, что служба обвиняет менеджмент ArcelorMittal Кривой Рог в небрежном использовании инвестиций бизнесмена Лакшми Миттала. Об этом он заявил в понедельник, 22 июля, пишет Интерфакс-Украина.

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"Я уверен, что Лакшми Миттал, который является мощным международным инвестором, пытаясь осуществить эту инвестицию… не планировал сделать ничего плохого. Но тот менеджмент, который работает на предприятии, небрежно относился к своим обязанностям. И поэтому должен быть соответствующим образом как минимум дисциплинарно наказан", – сказал Баканов.

Он уточнил, что, скорее всего, речь будет идти не об административной ответственности.

В свою очередь, руководитель следственного управления СБУ в Днепропетровской области Игорь Ена сообщил, что на ArcelorMittal выявлено превышение уровня радиации, пишет РБК-Украина.

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"Следственный отдел СБУ получил информацию о возможных угрозах жизни и здоровью сотрудников здоровья. Во время наладочных и пусковых работ на машине беспрерывного литья стали были допущены нарушения требований радиационной безопасности. В результате этого излучение превысило допустимые границы", - говорит Ена.

Также он заявил, что во время замеров была обнаружена радиация, которая значительно превышает значительные нормы для работы.

"Это 4,4 микрозиверта в час. Все было зафиксировано во время процессуальных действий. Кроме того, сотрудники препятствовали осмотру оборудования", - заявил Ена.

Ранее сообщалось, что СБУ провела обыски на предприятии по делу о загрязнении окружающей среды.

В компании заявили, что в результате обыска была изъята машина непрерывного литья заготовок № 3 и отдельные элементы оборудования. Таким образом СБУ заблокировала проект на 150 миллионов долларов, говорят в ArcelorMittal.