Укрзализныця повысит штрафы в 30 раз за проезд "зайцем"

В Укрзализныце хотят, чтобы безбилетники платили до 3 тыс грн.

Укрзализныця предлагает увеличить штрафы за безбилетный проезд с 110 грн до 3 тыс грн depositphotos.com

Председатель Юго-Западной железной дороги Роман Веприцкий в интервью для ЦТС рассказал о том, что Укрзализныця хочет повысить штрафы за безбилетный проезд в пригородных электричках с текущих 110 гривен до 3 тысяч гривен.

Читай также: Больше всего Укрзализныця заработала на поездах “на Москву“: Инфографика

“Мы готовим соответствующие предложения в Верховную Раду. Хотим повысить штрафы с текущих 110 грн до 3000 грн. Кроме того, хотим внести изменения в положение о штрафах.

Сейчас все деньги получает местная власть, на территории который был выписан протокол об административном правонарушении. Мы хотим, чтобы часть получала местная власть, а часть - УЗ. Оплата пойдет на инфраструктуру. Думаем, что это будет справедливо“, - рассказал он.

Он также сообщил, что Укрзализныця в качестве борьбы с безбилетниками установит турникеты, ограждения и зоны ожидания внутри станций.

Ранее сообщалось, что разработчик сайта онлайн-продажи билетов Укрзализныци присвоил 50 млн. Компания Укрзализныця обвинила компанию-разработчика своего сайта продажи билетов в незаконном присвоении средств.