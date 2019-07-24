Сколько Instagram-звезды получают за рекламу: В топе 1 млн 266 тыс за пост

В первой десятке футболисты, модели, актеры, певцы и рестлер.

Компания Hopper проанализировали заработки звезд Instagram и опубликовали рейтинг пользователей соцсети с самыми дорогими рекламными публикациями, передает Ain.ua.

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Первое место рейтинга заняла модель и основатель компании косметики Kylie Cosmetics Кайли Дженнер, которая за один рекламный пост в своем аккаунте получает 1 266 000 долларов. В прошлом году она также заняла первое место с суммой в 1 млн долларов.

Втрое и третье место заняли певица Ариана Гранде и футболист Криштиану Роналду.

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В рейтинге представлены музыканты, актеры, спортсмены, модели, фуд- и лайфстайл-блогеры, а также путешественники со всех континентов, кроме Антарктиды. Всего в списке 136 аккаунтов, минимальная цена рекламного поста участника — 1700 долларов.

ТОП-10 звезд, зарабатывающих больше всех за рекламе в Instagram Hopper

Ранее сообщалось, что Эд Ширан скупил соседние дома, чтобы никто не жаловался на шум. Соседи популярного британского певца постоянно жаловались в полицию на музыку и громкие вечеринки в доме звездного соседа.