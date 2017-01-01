В Минздраве хотят запретить испытывать косметику на животных

Минздрав предлагает принять требования к косметике на украинском рынке такими же, как и на европейском.

Памела Андерсон также присоединилась к требованиям активистов в США прекратить тестирование косметики на животных Getty Images

Министерство здравоохранения предлагает запретить испытания косметической продукции на животных.

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"Требования к косметике на украинском рынке будут такими же, как и на европейском. По сравнению с нынешними нормами список запрещенных ингредиентов будет втрое больше. Под запретом также и тестирование косметики на животных.

Новые нормы - это гарантия качества и безопасности. Потеряет актуальность тезис "качественное, потому что из Европы", поскольку требования к косметике у нас со странами Европейского Союза будут одинаковыми", - говорится в нем.

В настоящее время украинские и зарубежные производители для украинского рынка могут поставлять косметику по "заниженным" требованиями.

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Отмечается, что перечень запрещенных ингредиентов достаточно небольшой - он насчитывает всего 400 позиций. Новый регламент предлагает дополнить этот перечень и расширить его до 1 383 позиций. Также, новый регламент предусматривает использование только разрешенных красителей, консервантов, УФ-фильтров.

Требования к украинским и зарубежным производителям будут одинаковыми.

Те компании, которые уже сейчас имеют мощности для применения новых стандартов, без проблем перейдут на новые условия, а для других предусмотрен переходный период - 18 месяцев, что в свою очередь позволит утвердить новые методологии и наладить процессы без финансовых рисков для компаний и нечестной конкуренции.

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"Это, в частности, актуально по запрету испытания косметики на животных и переходу на новейшие технологические разработки, в частности альтернативные методы тестирования косметической продукции.

Сейчас в Украине нет утвержденных методологий альтернативных испытаний безопасности косметики. Переходный период позволит украинскому косметическому бизнесу развиваться без помех", - сказано в сообщении.

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В Минздраве уверены, что что единые с ЕС нормы помогут украинским производителям косметической продукции в среднесрочной перспективе экспортировать свою продукцию в страны Европейского Союза, а иностранные производители смогут размещать свои производства на территории Украины, что будет способствовать, в частности, уменьшению стоимости их продукции.

Такие нормы действуют в Европейском Союзе уже несколько лет, при этом новые требования к безопасности косметической продукции также внедрялись в ЕС с переходным периодом.

Ранее сообщалось, что под Киевом построят огромный приют для животных за 150 млн грн. Комплекс займет площадь более 2,6 га.