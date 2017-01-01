РФ предложила Украине контракт на транзит газа
Россия предлагает Украине продлить контракт на транзит газа на год на действующих условиях.
Россия предложила Украине ан год продлить действующий контракт на транзит газа. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. пишет ТАСС.
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"Мы дождемся, когда начнутся трехсторонние консультации, когда будет избрано новое правительство и контрагенты появятся. В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ. Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях", - сказал Новак, отвечая на вопрос о возможном продлении действующего контракта на транзит.
Министр добавил, что возможные корректировки это предмет переговоров коммерческих компаний.
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В то же время, в Нафтогазе сообщают, что пока не получали предложений от Газпрома по краткосрочному контракту на транзит.
Ранее сообщалось, что СМИ узнали о решении Газпрома по транзиту газа. Российска сторона намерена продлить контракт на транзит газа через территорию Украины на год, пишут СМИ.
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