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В Украине запретили полеты одного из грузовых перевозчиков

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Госавиаслужба запретила полеты грузового перевозчика Европа Эйр. Запрет вступил в силу с полуночи 27 июля.
Конкретные причины данного решения Госавиаслужбы не сообщаются
Конкретные причины данного решения Госавиаслужбы не сообщаются
Airlines Inform

Государственная авиационная служба Украины указом от 26 июля запретила грузовому авиаперевозчику Европа Эйр осуществлять полеты. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. 

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Запрет вступил в силу с 00:00 часов субботы, 27 июля.

"Приказом Государственной авиационной службы Украины от 26 июля 2019 № 961 прекращено с 00 часов 00 минут (UTC) 27 июля 2019 действие Сертификата эксплуатанта Общества с ограниченной Европа Эйр № UK 046", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что приказ принят на основании решения постоянно действующей Комиссии по вопросам сертификации эксплуатантов, организаций по техническому обслуживанию и поддержанию летной годности, разработчиков и производителей авиационной техники, учебных заведений по подготовке летного состава в Украине, летного и технического персонала. 

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Однако конкретные причины данного решения Госавиаслужбы не сообщаются.

Из открытых источников известно, что самолеты Европа Эйр базируются в аэропорту Кривого Рога, компания осуществляла грузовые перевозки преимущественно в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее сообщалось, что украинскому лоукосту разрешили новые рейсы в четыре страны. Авиакомпания SkyUp Airlines получила разрешение от Государственной авиационной службы на регулярные рейсы в четыре страны.

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Теги: авиаперелет, грузоперевозки, перелеты, Госавиаслужба
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