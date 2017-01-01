В Украине запретили полеты одного из грузовых перевозчиков

Госавиаслужба запретила полеты грузового перевозчика Европа Эйр. Запрет вступил в силу с полуночи 27 июля.

Государственная авиационная служба Украины указом от 26 июля запретила грузовому авиаперевозчику Европа Эйр осуществлять полеты. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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Запрет вступил в силу с 00:00 часов субботы, 27 июля.

"Приказом Государственной авиационной службы Украины от 26 июля 2019 № 961 прекращено с 00 часов 00 минут (UTC) 27 июля 2019 действие Сертификата эксплуатанта Общества с ограниченной Европа Эйр № UK 046", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что приказ принят на основании решения постоянно действующей Комиссии по вопросам сертификации эксплуатантов, организаций по техническому обслуживанию и поддержанию летной годности, разработчиков и производителей авиационной техники, учебных заведений по подготовке летного состава в Украине, летного и технического персонала.

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Однако конкретные причины данного решения Госавиаслужбы не сообщаются.

Из открытых источников известно, что самолеты Европа Эйр базируются в аэропорту Кривого Рога, компания осуществляла грузовые перевозки преимущественно в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее сообщалось, что украинскому лоукосту разрешили новые рейсы в четыре страны. Авиакомпания SkyUp Airlines получила разрешение от Государственной авиационной службы на регулярные рейсы в четыре страны.