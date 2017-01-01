BMW в Штатах ищет работников среди бывших военных

Автоконцерн сотрудничает с ВМС США в области программ обучения для бывших военных и сейчас этот проект расширяется.

Завод немецкого автоконцерна BMW в США ищет новых сотрудников в рядах бывших военных, пишет газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) в воскресенье, 28 июля. "Отслужившие моряки военно-морских сил - очень подходящие кандидаты для прохождения у нас профессионального обучения", - рассказал изданию представитель BMW в Нью-Йорке.

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По его словам, найти в США хороших механиков "почти невозможно".

Из рядов ВМС США многие моряки рядового и сержантского состава часто уходят, не достигнув 30-летнего возраста, пояснил собеседник FAS. После этого армия оказывает им поддержку, предоставляя возможность пройти обучение, чтобы получить профессию. В 2018 году BMW стал официальным партнером ВМС США в области программ обучения для бывших военных, и теперь этот проект планируется расширить, продолжил представитель автоконцерна. Отслужившие моряки должны будут обучаться, в частности, шиномонтажу, работе с электроникой. Читай также: В Украине на треть сократилось производство авто Автозавод BMW в Спартанбурге в штате Южная Каролина был открыт в 1994 году и в настоящий момент является самым крупным предприятием немецкого автоконцерна в мире. Здесь выпускаются в основном внедорожники X-серии.

Концерн инвестировал в завод в Спартанбурге в общей сложности почти девять млрд долларов, производственные мощности растут. На предприятии работают более 36 тысячи человек, в том числе сотрудники субпоставщиков. По собственным данным, BMW в 2017 году экспортировал из США 272 тысячи автомобилей и ввез в эту страну 248 тысяч машин.

Ранее сообщалось, что в Германии на модернизацию железной дороги потратят 86 млрд евро. Министр транспорта страны Андреас Шойер назвал этой решение "крупнейшей программой модернизации" железной дороги в Германии.