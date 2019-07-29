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Северный поток возобновил работу раньше срока

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Газопровод остановили на техническое обслуживание с 16 по 30 июля, но он возобновил работу уже 27.
Северный поток заработал после ежегодного ремонта
Северный поток заработал после ежегодного ремонта
Газпром
Российский газопровод Северный поток возобновил работу после ремонта на четыре дня раньше запланированного. Как сообщает оператор проекта Nord Stream, газопровод заработал вчера, 27 июля. 

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Ранее компания сообщала, что остановка газопровода на техническое обслуживание продлится с 16 по 30 июля.

"С 16 по 27 июля 2019 года проведены все запланированные регламентные работы по техническому обслуживанию механических компонентов, а также по тестированию автоматических систем. После временной остановки системы газопровода подача газа возобновлена, полная мощность трубопровода доступна для выполнения заявок на поставку газа", - говорится в сообщении.
 
 
В сообщении отмечается, что план по всем необходимым техническим работам был заранее скоординирован со всеми партнерами, расположенными выше и ниже по потоку. Временная остановка ниток газопровода была заблаговременно учтена в заявках на транспортировку газа европейским партнерам.
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Теги: газ, Северный поток, российский газ, транзит газа
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Опять зрада? А у комнюков было столько возбуждения...
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