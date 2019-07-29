Северный поток возобновил работу раньше срока
Газопровод остановили на техническое обслуживание с 16 по 30 июля, но он возобновил работу уже 27.
Российский газопровод Северный поток возобновил работу после ремонта на четыре дня раньше запланированного. Как сообщает оператор проекта Nord Stream, газопровод заработал вчера, 27 июля.
Читай также: Газпром разморозил строительство Южного потока
Ранее компания сообщала, что остановка газопровода на техническое обслуживание продлится с 16 по 30 июля.
"С 16 по 27 июля 2019 года проведены все запланированные регламентные работы по техническому обслуживанию механических компонентов, а также по тестированию автоматических систем. После временной остановки системы газопровода подача газа возобновлена, полная мощность трубопровода доступна для выполнения заявок на поставку газа", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что план по всем необходимым техническим работам был заранее скоординирован со всеми партнерами, расположенными выше и ниже по потоку. Временная остановка ниток газопровода была заблаговременно учтена в заявках на транспортировку газа европейским партнерам.
Полная версия правил