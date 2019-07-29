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СМИ назвали ключевой месяц для Северного потока-2

Комментариев: 5
Россия может сорвать сроки поставок газа по новому газопроводу, если в ближайший месяц не получит разрешение от Дании.
Газопровод планировали запустить до 31 декабря 2019 года
Газопровод планировали запустить до 31 декабря 2019 года
Getty Images

Дания должна в августе принять решение о разрешении на строительство российского газопровода Северный поток-2. РФ может не успеть запустить газопровод в срок, если получит отказ, пишет Financial Times со ссылкой на источники. 

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Газопровод планировали запустить до 31 декабря 2019 года. Эта дата совпадает со сроком истечения контракта на транзит газа через территорию Украины. Договоренности о продлении транзита после 2019 года Москва и Киев пока не достигли.

"Если в ближайшие несколько недель мы не получим одобрение от Дании, то не уложимся в срок", - заявил источник, близкий к оператору проекта, компании Nord Stream AG. 

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По словам другого собеседника издания, август будет критически важным месяцем для проекта, и то, что он уже почти наступил, "вызывает беспокойство, если не панику".

Однако Financial Times отмечает, что даже если России удастся получить разрешение датской стороны на прокладку газопровода через территорию королевства до конца августа, любая другая задержка также может иметь критическое значение для проекта и привести к срыву сроков поставок.

Ранее сообщалось, что Северный поток возобновил работу раньше срока. Газопровод остановили на техническое обслуживание с 16 по 30 июля, но он возобновил работу уже 27.
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Теги: Россия, Дания, Северный поток, газопровод, транзит газа
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  29.07.2019, 11:43
Оценка:  0
гость
Ну, теперь-то смерть кацапстану пришла.
От этого мы заживем богато и счастливо.
Michael2811    29.07.2019, 11:41
Оценка:  +1
Michael2811
А теперь и в Дании стараются уши себе отморозить!!!
гость  (аноним)  29.07.2019, 11:08
Оценка:  +1
гость
Ну придется вести по нейтральным водам, срок увеличится незначительно, на 2-3 недели.
ВАТА_FUCK    29.07.2019, 11:29
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
Еще можно вёдрами...
Michael2811    29.07.2019, 11:40
Оценка:  +1
Michael2811
Вёлрами привыкли украинцы всё носить! А в России говорят учиться надо. Вот простой закон физики гласит-Угол падения равен углу отражения. А в народе-Как аукнится-так и откликнится! Или не плюй в колодец-придётся воды напиться. Посеешь ветер-пожнёшь бурю! Украинцы плохо учились! не знают этого.
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