В Нафтогазе конфликтуют топ-менеджеры

В Нафтогазе произошел конфликт между главой правления Коболевым и исполнительным директором Витренко.

Глава правления Нафтогаза Андрей Коболев подтвердил наличие конфликта с исполнительным директором компании Юрием Витренко. Об этом он сказал в интервью проекту KRYM.

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"Возможно, его можно было избежать, возможно, нет. Я не знаю", - сказал Коболев, комментируя информацию о конфликте.

По его словам, конфликт начался еще в прошлом году. "Я бы не назвал его личным с самого начала. Он очень практичен, у него есть очень практичные элементы. Он начался еще в прошлом году и сейчас как раз активно развивается, но я бы не назвал его личным", - добавил глава Нафтогаза.

При этом он отказался говорить, в чем именно заключается суть конфликта.

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"Я считаю, что сейчас, учитывая определенные дискуссии, определенные новости о политических перспективах, например, того же господина Юрия, выносить сор из избы было бы некорректно и неправильно, поэтому я пока придержу свои комментарии по этому поводу. Когда эти процессы завершатся, я буду готов комментировать. Я не хочу, чтобы это воспринималось, как моя попытка играть в политику", - подчеркнул Коболев.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз презентовал новую стратегию добычи газа. Компания будет направлять ресурсы на интенсификацию добычи газа на 7% скважин, которые дают 50% добычи газа.