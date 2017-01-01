На Луганской ТЭС закончился уголь
На Луганской ТЭС закончились запаса угля, поэтому с понедельника, 29 июля, станция перешла на использование газа. Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной администрации.
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Отметим, уголь, поставляемый для Луганской ТЭС компанией ДТЭК Востокэнерго из России, попал в список товаров, которые можно импортировать или экспортировать в Украину только на основании отдельных разрешений. На июнь квоты были не определены.
Как известно, эта станция обеспечивает светом и теплом около миллиона потребителей.
Ранее сообщалось, что на Луганской ТЭС топлива осталось на четыре дня. Станция израсходует запасы угля в течение нескольких дней, после чего в Луганской области введут графики отключения электроэнергии.
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