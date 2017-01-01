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На Луганской ТЭС закончился уголь

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Теплоэлектростанция перешла на газ из-за отсутствия запасов угля. Поставки из РФ прекратились еще весной.
На сколько ТЭС хватит газа не сообщается
На сколько ТЭС хватит газа не сообщается
Пресс-служба ДТЭК

На Луганской ТЭС закончились запаса угля, поэтому с понедельника, 29 июля, станция перешла на использование газа. Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной администрации. 

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"Сегодня в 9:00 Луганскую ТЭС перевели с потребления угля на газ. Все прошло в штатном режиме, перебоев не было. Потребители разницы не почувствовали. Все находится под контролем, причин для беспокойства нет", - сказал губернатор области Виталий Комарницкий.

Отметим, уголь, поставляемый для Луганской ТЭС компанией ДТЭК Востокэнерго из России, попал в список товаров, которые можно импортировать или экспортировать в Украину только на основании отдельных разрешений. На июнь квоты были не определены.

Как известно, эта станция обеспечивает светом и теплом около миллиона потребителей.

Ранее сообщалось, что на Луганской ТЭС топлива осталось на четыре дня. Станция израсходует запасы угля в течение нескольких дней, после чего в Луганской области введут графики отключения электроэнергии.

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Теги: газ, электроэнергия, Луганская область, электричество, уголь, Луганская ТЭС
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