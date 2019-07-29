Полиция завела дело на АвтоКрАЗ из-за долгов перед Минобороны

Должностные лица АвтоКрАЗа умышленно уклоняются от выплаты долгов Минобороны, считают в прокуратуре.

В Полтавской области следователи Нацполиции ведут досудебное расследование по признакам уклонения завода АвтоКрАЗ от уплаты штрафных санкций на сумму 6,69 млн гривен в пользу Минобороны за несвоевременное выполнение оборонного заказа. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на проект Марлин в понедельник, 29 июля.

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Отмечается, что уголовное производство открыли по статье о невыполнении судебного решения (ч.3 ст.382 УК Украины). Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В конце 2013 года Минобороны и ПАО АвтоКрАЗ заключили сделку на 136,5 млн гривен на поставку грузовиков повышенной проходимости.

В течение 2014 года из-за колебаний курса валют стоимость сделки выросла до 165 млн без изменения количества авто. Но Генпрокуратура, действуя в интересах Минобороны, приводит основания, по которым считает повышение суммы сделки неправомерным и просит признать ее недействительной.

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Также прокуроры подчеркивают, что АвтоКрАЗ нарушил сроки поставки транспорта на полтора месяца.

В 2015 году ГПУ в Хозяйственном суде Киева добилась решения взыскать с АвтоКрАЗа 6,69 млн гривен штрафных санкций.

По сводной информации исполнительной службы в Полтавской области, в целом взысканию с ОАО АвтоКрАЗ в пользу государства и других юрлиц подлежат 34,06 млн гривен. Но в прокуратуре считают, что должностные лица АвтоКрАЗа умышленно уклоняются от выплаты долгов Минобороны.

Завод АвтоКрАЗ входит в состав финансово-промышленной группы олигарха Константина Жеваго.

Ранее сообщалось, что АвтоКрАЗ планирует произвести 1200 автомобилей. Предприятие рассчитывает на активизацию работы сбытовых структур.