Huawei на четверть увеличила выручку на фоне санкции США

Huawei увеличила поставки смартфонов в первом полугодии на 24% в годовом выражении – до 118 млн единиц.

Китайская компания Huawei Technologies отчиталась о росте выручки в первом полугодии на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, несмотря на ограничения со стороны США. Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе во вторник, 30 июля.

Читай также: Meizu на грани краха: увольняет работников и закрывает магазины

Так, выручка Huawei за отчетный период достигла 401,3 млрд юаней ($58,3 млрд), при этом потребительский бизнес компании, который включает в том числе смартфоны, продемонстрировал устойчивый рост.

Huawei увеличила поставки смартфонов в первом полугодии на 24% в годовом выражении, до 118 млн единиц.

Читай также: Huawei помогала Северной Корее с мобильной сетью - СМИ

Маржа прибыли компании составила 8,7%, отметили в компании.

"С учетом основы, которую мы заложили в первой половине года, наши показатели продолжают расти, даже несмотря на включение компании в черный список", – заявил председатель правления Huawei Лян Хуа.

Ранее сообщалось, что Трамп снимает санкции с Huawei. США возобновят поставки американских технологических продуктов второму по величине в мире производителю смартфонов.