Укргаздобыча прекратила буровые работы в Украине

Остановить работы решили после гибели одного из сотрудников во время работ на Медведовском месторождении в Харьковской области.

Компания Укргаздобыча задним числом издала приказ о прекращении буровых работ на своих месторождениях. Об этом сообщает издание НефтеРынок со ссылкой на документ, копией которого располагает, во вторник, 30 июля.

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Компания остановила работы повышенной опасности, в частности бурение и капитальный ремонт скважин, сварочные работы, земляные работы, которые выполняются на глубине более 2 м и другие. Работы повышенной опасности остановлены с 24:00 28 июля до особого распоряжения.

Документ датирован 26 июля, причиной остановки указано окончание срока действия разрешения на выполнение работ повышенной опасности.

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По информации НефтеРынка, основной причиной приказа, помимо просрочки разрешения, послужил смертельный случай на Шебелинском отделении буровых работ (ОБР), Медведовском месторождении в Харьковской области. В ночь на 28 июля, при чистке оборудования от шлама погиб помощник буровика 1981 г.р.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз презентовал новую стратегию добычи газа. Компания будет направлять ресурсы на интенсификацию добычи газа на 7% скважин, которые дают 50% добычи газа.