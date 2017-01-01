Приватбанк выставил на продажу 7 нефтебаз и хочет более 7 млрд грн

На аукционе в июле уже реализовали 3 нефтебазы.

Пресс-служба Приватбанка сообщила о том, что банк выставил на продажу через OpenMarket (ГП "сетами") семь нефтебаз в рабочем состоянии общей стоимостью 1059 млн грн, передает ТСН.

Читай также: Навязанные кредитные лимиты от Приватбанка: Как избавится от услуги

"Нефтебазы имеют большую площадь и мощности с хранения, все в рабочем состоянии", - говорится в сообщении.

Нефтебазы расположены в Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской и Сумской областях.

Так, в Хмельницкой области на аукцион выставлены две нефтебазы по стартовой цене 346 680 000 долл и 147 560 000 долл соответственно, в Кировоградской области - три нефтебазы за 155 750 000 долл, 116 530 000 долл и 100 560 000 долл соответственно.

Читай также: Держатели евробондов ПриватБанка выиграли арбитраж в Лондоне - СМИ

В Житомирской области стартовая цена выставленной на продажу нефтебазы составляет 100 860 000 долл, в Сумах - 4560000 грн.

Кроме того, три нефтебазы в Сумской области: в областном центре - за 1900000 грн при стартовой цене 0830000 грн, в Шостке и Бурынь - по стартовой цене 2260000 грн и 1,73 млн грн, соответственно, реализовали на таком же аукционе 1 июля.

Ранее сообщалось, что в Приватбанке начнут продавать собственную недвижимость по сниженной начальной стоимости объектов на "голландских" аукционах.