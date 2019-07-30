За две недели Wizz Air отменил 50 вылетов из Киева

За последние две недели, с16 по 30 июля, лоукостер каждый день отменял от двух до четырех рейсов.

С 16 по 30 июля Wizz Air отменил 50 вылетов из Киева. Об этом свидетельствует информационное табло аэропорта Жуляны, передает Avianews.

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Ежедневно лоукостер отменял от двух до четырех рейсов из Киева. Изменения расписания коснулись вылетов по 17 направлениям в Европу: в Берлин, Биллунн, Братиславу, Бремен, Будапешт, Варшаву, Вену, Гамбург, Ганновер, Дортмунд, Кельн, Копенгаген, Краков, Ларнаку, Мемминген, Ригу, Франкфурт.

На запрос с просьбой прокомментировать изменения на онлайн-табло в авиакомпании не ответили.

Ранее сообщалось, что Wizz Air отменил часть рейсов в Киев. Пассажирам, которые уже приобрели билеты на указанные рейсы и даты, сообщат о возможности перебронирования или возврата денег.