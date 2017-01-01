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Экс-сотрудница казначейства США возглавила набсовет ПриватБанка

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Шэрон Иски пообещала продолжать в будущем "дальнейшую качественную трансформацию ПриватБанка".
Новый состав наблюдательного совета ПриватБанка впервые собрался вместе
Новый состав наблюдательного совета ПриватБанка впервые собрался вместе
ПриватБанк

Наблюдательный совет государственного ПриватБанка возглавила бывший международный советник Управления технической помощи казначейства США и эксперт-консультант МВФ Шэрон Иски. Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка в среду, 31 июля. 

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Иски избрали главой набсовета на его первом заседании в новом составе.

"Я горжусь новым составом наблюдательного совета, их профессионализмом и опытом. Мы понимаем большие вызовы, стоящие перед нами, и уверены, что преодолеем их. Вместе с менеджментом банка мы готовы продолжать дальнейшую качественную трансформацию учреждения", – прокомментировала свое назначение Иски. 

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Министр финансов Оксана Маркарова поздравила новый состав набсовета и новоизбранного председателя и напомнила о том, что перед ними стоит очень сложная и ответственная задача: на базе достижений предыдущих лет выполнить цели, заложенные в политике собственности и стратегии ПриватБанка.

Как известно, набсовет ПриватБанка состоит из девяти человек – шести независимых членов и трех представителей государства.

Ранее сообщалось, что Приватбанк выставил на продажу 7 нефтебаз и хочет более 7 млрд грн. На аукционе в июле уже реализовали 3 нефтебазы.

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Теги: банки, банк, Минфин, ПриватБанк, казначейство, Приватбанк новости, Оксана Маркарова
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