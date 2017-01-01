Экс-сотрудница казначейства США возглавила набсовет ПриватБанка
Наблюдательный совет государственного ПриватБанка возглавила бывший международный советник Управления технической помощи казначейства США и эксперт-консультант МВФ Шэрон Иски. Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка в среду, 31 июля.
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Иски избрали главой набсовета на его первом заседании в новом составе.
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Министр финансов Оксана Маркарова поздравила новый состав набсовета и новоизбранного председателя и напомнила о том, что перед ними стоит очень сложная и ответственная задача: на базе достижений предыдущих лет выполнить цели, заложенные в политике собственности и стратегии ПриватБанка.
Как известно, набсовет ПриватБанка состоит из девяти человек – шести независимых членов и трех представителей государства.
Ранее сообщалось, что Приватбанк выставил на продажу 7 нефтебаз и хочет более 7 млрд грн. На аукционе в июле уже реализовали 3 нефтебазы.
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