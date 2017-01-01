Экс-сотрудница казначейства США возглавила набсовет ПриватБанка

"Я горжусь новым составом наблюдательного совета, их профессионализмом и опытом. Мы понимаем большие вызовы, стоящие перед нами, и уверены, что преодолеем их. Вместе с менеджментом банка мы готовы продолжать дальнейшую качественную трансформацию учреждения", – прокомментировала свое назначение Иски.

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Министр финансов Оксана Маркарова поздравила новый состав набсовета и новоизбранного председателя и напомнила о том, что перед ними стоит очень сложная и ответственная задача: на базе достижений предыдущих лет выполнить цели, заложенные в политике собственности и стратегии ПриватБанка.