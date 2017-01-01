Дизельный скандал: экс-глава Audi обвинен в мошенничестве

Руперт Штадлер знал о манипуляциях с дизельными двигателями, но распоряжался и далее продавать автомобили.

Бывшему руководителю автоконцерна Audi Руперту Штадлеру в связи с дизельным скандалом предъявлено обвинение в мошенничестве, подделке сертификатов и рекламе, содержащей ложные сведения. Об этом сообщила прокуратура Мюнхена в среду, 31 июля.

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На Штадлера также возлагают ответственность за то, что концерн Audi продолжал продавать "манипулированные автомобили" с дизельными двигателями в течение долгого времени после вскрытия фактов манипуляций с программным обеспечением, регулирующим вредные выхлопы дизельных моторов.

По данным следствия, глава концерна узнал об этих манипуляциях не позднее конца сентября 2015 года, но распоряжался и далее продавать автомобили марок Audi и Volkswagen или, по крайней мере, не препятствовал их сбыту. Кроме того, следствие исходит из того, что Штадлер пытался влиять на свидетелей и на обвиняемых по делу о манипуляциях. Читай также: Ford и Volkswagen создали альянс для выпуска электрокаров Помимо Штадлера обвинения были выдвинуты трем бывшим сотрудникам, которые, по версии следствия, разработали дизельные двигатели для автомобилей Audi, Volkswagen и Porsche с электронными блоками управления, оснащенными незаконным программным обеспечением для занижения показателей вредных выбросов.

По данным прокуратуры, оно было установлено более чем на 250 тысячах автомобилей Audi, 72 тысячах машин Volkswagen и 112 тысячах Porsche, которые в основном были проданы в США и Европе.

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Между тем концерн Audi в тот же день заявил, что уголовный процесс в отношении его бывшего руководителя – это шанс выяснить всю правду о "дизельном скандале", что было бы в интересах сотрудников, акционеров и самой компании.

Ранее сообщалось, что автопроизводителя Porsche оштрафовали на полмиллиарда. Компанию оштрафовали на 535 миллионов евро за нарушения, связанные с дизельным скандалом.