Глава Amazon продал акции компании почти на $2 млрд

Это крупнейшая продажа акций Amazon в долларовом эквиваленте для Джефф Безоса. После уплаты налогов он получит около $1,4 млрд.

Глава и основатель крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос продал почти 1 млн акций своей компании на общую сумму $1,84 млрд. Об этом говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), сообщило накануне издание Forbes.

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Отмечается, что это крупнейшая продажа акций Amazon в долларовом эквиваленте для Безоса. Цена составила около $1900 за одну ценную бумагу. После уплаты налогов Безос получит около $1,4 млрд.

В последний раз глава Amazon продавал акции компании в октябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что Аmazon грозит штраф в Европе в размере $23 млрд. Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против компании Джеффа Безоса. В Amazon уже заявили о готовности сотрудничать.