Укрзализныця купит вышиванки на 1,5 млн грн - СМИ

Государственная компания провела тендер на закупку 200 вышиванок и 200 льняных рушников на 1,53 млн гривен.

Филиал Центр сервисного обеспечения Укрзализныци по результатам тендера подписал два контракта на закупку 200 вышиванок и 200 льняных полотенец на 1,53 миллиона гривен. Новость передает ресурс Залізниця без корупції.

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Так, у ООО Скорвеус, которая основана только 4 месяца назад по улице Магнитского, 1 в Киеве, закупят 100 мужских и 100 женских льняных рубашек с ручной вышивкой. В материале расследования отмечается, что по киевскому адресу зарегистрированы еще более 700 фирм.

На тендере Укрзализныця отклонила предложение конкурента - ООО Торговый Дом Эней, которое было втрое дешевле потому, что Торговый Дом не заверил скан-копию устава в составе предложения и не предоставил документы о предыдущем опыте выполнения контрактов.

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Производителем продукции фирма, которая выиграла тендер, поставила ООО ТК-Домашний Текстиль. Стоимость одной вышитой рубашки - 4100 гривен.

Во втором тендере на закупку льняных вышитых полотенец победила фирма, которая указана производителем продукции в первом тендере - ООО ТК-Домашний Текстиль с ценой 711 000 гривен за 200 полотенец (по 3,6 тысячи за штуку).

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Согласно договору, поставщик должен предоставить полотенце размером 220х35 см в пластиковом тубусе, украшенном вышивкой в форме малого герба Украины.

При этом, на популярном сайте вышивки самое дорогое полотенце ручной работы стоит до 1200 гривен.

Ранее СМИ сообщили, что Укрзализныця намерена закупить стаканы по две тысячи гривен. Стоимость одного стакана с подстаканником с логотипом УЗ в подарочной упаковке составила 2 025,97 грн.

Позже Укрзализныця отменила закупку стаканов по две тысячи гривен и решила на выделенный миллион гривен купить жидкое мыло.