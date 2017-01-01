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Ощадбанк отсудил у АвтоКрАЗ акции пяти заводов

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Причиной передачи акции стали долги почти на 900 миллионов гривен предприятия АвтоКрАЗ.
У АвтоКрАЗ отсудили акции за долги
У АвтоКрАЗ отсудили акции за долги
autokraz.com.ua

Ощадбанк отсудил у ПАО АвтоКрАЗ акции пяти предприятий за долги в 899,4 миллионов гривен. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает Finbalance

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Отмечается, что Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ПАО АвтоКрАЗ и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева, которым был удовлетворен иск Ощадбанка.

Госбанк взыскал за долги с АвтоКрАЗа акции ПАО Полтавский автоагрегатный завод, ПАО Токмакский кузнечно-штамповочный завод, ПАО Херсонский завод карданных валов, ПАО Симферопольский завод авторулей и ПАО "Каменец-Подольскавотагрегат. 

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По решению суда, Ощадбанк может продать эти активы в рамках процедуры исполнительного производства.

Отметим, АвтоКрАЗ относится к финансово-промышленной группе Финансы и кредит, бенефициарным владельцем которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго.

Напомним, несколькими днями ранее полиция завела дело на АвтоКрАЗ из-за долгов перед Минобороны.

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Теги: суд, акции, долги, Ощадбанк, АвтоКрАЗ
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