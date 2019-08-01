Премии Коболеву больше, чем все доходы от транспортной инфраструктуры

Реально Украина получает от транспортной инфраструктуры лишь 0,1% бюджетных поступлений.

Премии Коболева и компании больше, чем доход госбюджета от единого сбора за использование транспортной инфраструктуры пресс-служба Нафтогаз

По результатам аудита Счетной палаты Украины оказалось, что доходы госбюджета от единого сбора за использование транспортной инфраструктуры (транзит, контроль за товарами, использование дорог и проч) оказались мизерными по сравнению с транзитным потенциалом страны, передают Украинские новости.

Читай также: Рядовой следователь в ГБР зарабатывает почти в 2,5 раза больше Зеленского

Так, за весь 2017 год в Госбюджет от единого сбора составила 431 млн грн, за 2018 год – 919 млн грн. В первом квартале 2019 года получено 195 млн грн.

По подсчетам Счетной палаты, реально Украина получает от транспортной инфраструктуры лишь 0,1% бюджетных поступлений.

“На протяжении 2017-2018 годов и 1 квартала 2019 года в Украине не создана эффективная система оплаты единого сбора с транспортных средств, который оплачивается в пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Читай также: Председатель Конституционного суда Шаптала получила 400 тыс грн в июне

В связи с этим, поступления в госбюджет от использования иностранными перевозчиками и гражданами транспортной инфраструктуры Украины были незначительными и не составили весомой компенсации расходов государственного бюджета на восстановление автомобильных дорог Украины“, - говорится в сообщении Счетной палаты.

Насколько мизерными являются доходы от транспортной инфраструктуры для бюджета наглядно демонстрирует сравнение годовых поступлений (в 2018 году – 919 млн грн) с размерами только премиальных выплат, которые выписали себе в том же году в принадлежащем государству Нафтогазе Андрей Коболев и еще несколько сотрудников.

Читай также: Члены ЦИК заработали около трети миллиона перед выборами-2019 в ВР

Например, в НАКе были разделены 46,3 млн долларов в виде премии за выигранный в Стокгольмском арбитраже суд над Газпромом. Только Коболев получил премию в 286,5 млн грн.

При этом, “выигранные“ в суде 4,6 млрд долл так и не пришли в Украину, а россияне оспорили решение арбитража и сейчас рассмотрения продолжаются.

Ранее сообщалось, что суд разрешил Нафтогазу не платить дивиденды государству. Окружной административный суд Киева разрешил Нафтогазу не выплачивать 90% своей прибыли за 2018 год государству.