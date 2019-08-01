Премии Коболеву больше, чем все доходы от транспортной инфраструктуры
По результатам аудита Счетной палаты Украины оказалось, что доходы госбюджета от единого сбора за использование транспортной инфраструктуры (транзит, контроль за товарами, использование дорог и проч) оказались мизерными по сравнению с транзитным потенциалом страны, передают Украинские новости.
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Так, за весь 2017 год в Госбюджет от единого сбора составила 431 млн грн, за 2018 год – 919 млн грн. В первом квартале 2019 года получено 195 млн грн.
По подсчетам Счетной палаты, реально Украина получает от транспортной инфраструктуры лишь 0,1% бюджетных поступлений.
“На протяжении 2017-2018 годов и 1 квартала 2019 года в Украине не создана эффективная система оплаты единого сбора с транспортных средств, который оплачивается в пунктах пропуска через государственную границу Украины.
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В связи с этим, поступления в госбюджет от использования иностранными перевозчиками и гражданами транспортной инфраструктуры Украины были незначительными и не составили весомой компенсации расходов государственного бюджета на восстановление автомобильных дорог Украины“, - говорится в сообщении Счетной палаты.
Насколько мизерными являются доходы от транспортной инфраструктуры для бюджета наглядно демонстрирует сравнение годовых поступлений (в 2018 году – 919 млн грн) с размерами только премиальных выплат, которые выписали себе в том же году в принадлежащем государству Нафтогазе Андрей Коболев и еще несколько сотрудников.
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Например, в НАКе были разделены 46,3 млн долларов в виде премии за выигранный в Стокгольмском арбитраже суд над Газпромом. Только Коболев получил премию в 286,5 млн грн.
При этом, “выигранные“ в суде 4,6 млрд долл так и не пришли в Украину, а россияне оспорили решение арбитража и сейчас рассмотрения продолжаются.
Ранее сообщалось, что суд разрешил Нафтогазу не платить дивиденды государству. Окружной административный суд Киева разрешил Нафтогазу не выплачивать 90% своей прибыли за 2018 год государству.
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