Экспресс на Борисполь перевез полмиллиона пассажиров

За два месяца лета через специализированные кассы было реализовано 127 тысяч проездных документов.

С момента запуска экспресс до аэропорта Борисполь перевез 500 тысяч пассажиров Евгений Кравцов/Facebook

За июнь-июль текущего года экспресс до аэропорта Борисполь перевез 188 тысяч пассажиров. С момента его запуска - 500 тысяч, передает пресс-служба Укрзализныци.

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Как свидетельствует статистика, за два месяца лета через специализированные кассы было реализовано 127 тысяч проездных документов, через киоски самообслуживания - 56 тысяч билетов и 5 тысяч пассажиров приобрели билеты непосредственно во время поездки у стюардов.

Отметим, что с момента запуска экспрессом уже воспользовалось полмиллиона пассажиров.

Напомним, остановку Выдубичи на маршруте экспресс-поезда Киев-Борисполь планируют открыть до конца 2019 года.