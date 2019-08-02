Укрзализныце заблокированы все тендеры на закупку топлива

Глава компании обвинил в ситуации "отдельных игроков рынка", которые, по его словам, хотят диктовать условия и заставить брать займы.

В Укрзализныце заявили, что им мешают провести тендер на закупку топлива Корреспондент.net

Все тендеры на покупку дизтоплива, которые объявила Укрзализныця, заблокировали жалобами отдельных игроков рынка. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщил в Facebook глава Укрзализныци Евгений Кравцов.

Читай также: Укрзализныця вместо стаканов по две тысячи купит мыло

"На сегодня Укрзализныце заблокированы все тендеры на закупку дизельного топлива. Насколько я понимаю, отдельные игроки рынка снова хотят попробовать диктовать нам условия и заставить брать займы. Сразу скажу: на это не пойдем. И манипуляции и угрозы на нас не действуют", - написал он.

По его словам, "в такой экстраординарной и критической ситуации" УЗ идет на исключительную и срочную закупку партии горючего по переговорной процедуре.

Читай также: Укрзализныця поставила ультиматум Кабмину

"2 года назад мы уже имели подобный опыт. К процедуре привлекаем СБУ и НАБУ в качестве наблюдателей.

И для понимания ситуации: две перекрестные жалобы компания получила в ночь перед аукционами. Последнюю - в 23:53", - добавил Кравцов.

Накануне сообщалось, что Укрзализныця передумала покупать вышиванки на 1,5 млн грн после обнародования скандального тендера в СМИ.