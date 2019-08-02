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Трамп анонсировал подорожание новых iPhone на 10%

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Подорожание произойдет из-за введения нового налога.
Из-за пошлин США iРhone подорожает на 10%
Из-за пошлин США iРhone подорожает на 10%
Getty Images

Президент США Дональд Трампа известил общественность в своем канале на Twitter о том, что Америка вводит 10% налоги на телефоны iPhone и другие товары из Китая. 

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Оплачивать налог обяжут американские корпорации за товары, импортируемые из Китая. Так как iPhone производится на территории Китая и юридически в США эти устройства таковыми считаются, тариф будет распространяться и на них.

Кроме того, списке есть аксессуары для смартфонов – кабели, зарядки и много других мелочей. Новый перечень продукции, на которую введут налог 10%, пока неизвестен. 

Отмечается, что торговые переговоры между США и Китаем продолжаются, но США вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся в их списке китайские товары, совокупным размером 300 млрд долл уже с 1 сентября. 

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Из-за этой новости Трампа акции компании упали на 2.16% (4.61 долл), до 206.84 долл за штуку.

 

акции компании упали на 2.16% (4.61 долл) после твитта Трампа
акции компании упали на 2.16% (4.61 долл) после твитта Трампа
twitter.com/realdonaldtrump

Ранее сообщалось, что пять китайских компаний попали в черный список США. Организациям, попавшим под ограничительные меры, запрещено покупать американские товары и услуги.

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Теги: iPhone, подорожание iPhone, Дональд Трамп, президент США, торговые переговоры США и Китая, США и Китай, переговоры между США и Китаем, пошлины, пошлины США
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Предаторр    02.08.2019, 15:40
Оценка:  0
Предаторр
Нах это дорогущее китайское говно с огрызком на лого,которое часто взрывается,если за 500 баксов можно купить мощнейший смарт из того же Китая,который не взрывается и не чувствовать себя лошпедом!Дупальд Труп,иди нах со своим взрывоопасным говнищем!
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