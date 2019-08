Трамп анонсировал подорожание новых iPhone на 10%

Президент США Дональд Трампа известил общественность в своем канале на Twitter о том, что Америка вводит 10% налоги на телефоны iPhone и другие товары из Китая.

Оплачивать налог обяжут американские корпорации за товары, импортируемые из Китая. Так как iPhone производится на территории Китая и юридически в США эти устройства таковыми считаются, тариф будет распространяться и на них.

Кроме того, списке есть аксессуары для смартфонов – кабели, зарядки и много других мелочей. Новый перечень продукции, на которую введут налог 10%, пока неизвестен.

Отмечается, что торговые переговоры между США и Китаем продолжаются, но США вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся в их списке китайские товары, совокупным размером 300 млрд долл уже с 1 сентября.

Из-за этой новости Трампа акции компании упали на 2.16% (4.61 долл), до 206.84 долл за штуку.

Our representatives have just returned from China where they had constructive talks having to do with a future Trade Deal. We thought we had a deal with China three months ago, but sadly, China decided to re-negotiate the deal prior to signing. More recently, China agreed to...