Авиакомпании продают билеты на запрещенные Boeing 737 Max – СМИ

На конец нынешнего года уже запланировано более 32 тысяч рейсов на самолетах 737 Max 8 и Max 9.

Авиакомпании продают билеты на самолеты Boeing 737 Max, несмотря на то, что полеты на них все еще запрещены после двух авиакатастроф. Об этом накануне сообщило издание The Sunday Times.

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Отмечается, что компании TUI, United Airlines и другие запланировали более 32 600 рейсов на самолетах 737 Max 8 и Max 9 на конец этого года, хотя регуляторы еще не утвердили снятия запрета на полеты.

Издание цитирует одного британского туриста. Он рассказал, что почувствовал себя “подопытным кроликом“, когда узнал на прошлой неделе, что его рейс на Карибы будет выполняться на самолете 737 Max 8. По его словам, в возврате денег за билет ему было отказано.

Напомним, 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек.

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После этого многие страны из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

В начале августа в Boeing заявили, что уже решили проблему 737 Max. Разрешение на полеты лайнеров может быть получено в ноябре.

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