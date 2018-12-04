Из-за долгов перед Ощадбанком арестованы 93% акций Укртелекома

Теперь арестованные акции должны быть проданы с публичных торгов, чтобы погасить почти 1,8 млрд грн долга перед банком.

Исполнительная служба наложила арест на почти 93% акций Укртелекома за долги владельца пакета акций Укртелекома ООО ЕСУ перед Ощадбанком. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка в понедельник, 19 августа.

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“В установленные проспектом эмиссии сроки ООО ЕСУ не осуществило погашение облигаций и не уплатило начисленный купонный доход, в связи с чем Ощадбанк взыскал задолженность в судебном порядке“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что судебные процедуры продолжались почти два года.

“При этом ООО ЕСУ пыталось в судебном порядке получить рассрочку исполнения решений судов, однако Верховный Суд признал обоснованной позицию Ощадбанка, и рассрочка была отменена“, - заявили в пресс-службе Ощадбанка.

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Подчеркивается, что арестованные акции Укртелекома должны быть проданы в процедуре исполнительного производства с публичных торгов для погашения долгов ООО ЕСУ перед банком в размере почти 1,8 миллиарда гривен.

Напомним, что ранее суд отказался передать Укртелеком Ощадбанку. Ощадбанк требовал передать право собственности Укртелекомом из-за миллиардного долга компании-владельца.

Позже стало известно, что Ощадбанк отстоял в Верховном суде свою позицию в споре с Укртелекомом о расторжении договора купли-продажи облигаций, задолженность по которым составляет почти 1,5 миллиарда гривень.



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