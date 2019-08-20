Сохранение ценностей: Укрзализныця оправдывает рушники по 4 тысячи

В компании говорят, что будут использовать рушники как “сувениры” во время праздников, поощрять ими заслуги, а также использовать их во время мероприятий.

Укрзализныця объяснила, зачем закупает рушники по четыре тысячи гривен за штуку Наше місто

В Укрзализныце заявили, что рушники и вышиванки по цене в четыре тысячи гривен за штуку планируют использовать как памятные сувениры во время праздников, поощрения за заслуги и для участия в различных мероприятиях. Об этом в компании заявили на запрос Украинской правды во вторник, 20 августа.

Читай также: Укрзализныця закупила стаканы по две тысячи гривен - СМИ

“Украинские вышиванки и рушники являются элементом культурного наследия государства. Как для украинцев, так и для иностранцев украинские вышитые рубашки и рушники являются одними из символов нашей страны. Учитывая указанное, с целью сохранения украинских национальных ценностей и их популяризацией в Украине и мире АО Укрзализныця рушники и вышиванки используются как памятные сувениры во время проведения торжественных и представительских мероприятий“, - сказано в ответе пресс-службы.

Речь идет о государственных и профессиональных праздниках, юбилейных датах. Рушники и вышиванки также якобы хотели использовать на таких мероприятиях, как приемы, встречи делегаций, открытие тематических выставок, ярмарок, конференций, круглых столов.

Читай также: Больше всего Укрзализныця заработала на поездах "на Москву":

Укрзализныця отметила, что договоры покупки, которые вызвали резонанс в СМИ, разорвали, рушники и вышиванки не поставлялись. В то же время, предприятие не ответило на вопрос, начат ли аудит его закупок, на какой стадии он находится и каковы результаты проверки.

Ранее стало известно, что филиал Укрзализныци подписала два контракта на закупку 200 вышиванок и 200 льняных рушников на 1,53 миллиона гривен, то есть примерно по четыре тысячи гривен за рушник.

Напомним, что ранее Укрзализныця вместо стаканов по две тысячи гривен решила купить мыло.