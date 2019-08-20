Сохранение ценностей: Укрзализныця оправдывает рушники по 4 тысячи
В Укрзализныце заявили, что рушники и вышиванки по цене в четыре тысячи гривен за штуку планируют использовать как памятные сувениры во время праздников, поощрения за заслуги и для участия в различных мероприятиях. Об этом в компании заявили на запрос Украинской правды во вторник, 20 августа.
Читай также: Укрзализныця закупила стаканы по две тысячи гривен - СМИ
“Украинские вышиванки и рушники являются элементом культурного наследия государства. Как для украинцев, так и для иностранцев украинские вышитые рубашки и рушники являются одними из символов нашей страны. Учитывая указанное, с целью сохранения украинских национальных ценностей и их популяризацией в Украине и мире АО Укрзализныця рушники и вышиванки используются как памятные сувениры во время проведения торжественных и представительских мероприятий“, - сказано в ответе пресс-службы.
Речь идет о государственных и профессиональных праздниках, юбилейных датах. Рушники и вышиванки также якобы хотели использовать на таких мероприятиях, как приемы, встречи делегаций, открытие тематических выставок, ярмарок, конференций, круглых столов.
Читай также: Больше всего Укрзализныця заработала на поездах "на Москву":
Укрзализныця отметила, что договоры покупки, которые вызвали резонанс в СМИ, разорвали, рушники и вышиванки не поставлялись. В то же время, предприятие не ответило на вопрос, начат ли аудит его закупок, на какой стадии он находится и каковы результаты проверки.
Ранее стало известно, что филиал Укрзализныци подписала два контракта на закупку 200 вышиванок и 200 льняных рушников на 1,53 миллиона гривен, то есть примерно по четыре тысячи гривен за рушник.
Напомним, что ранее Укрзализныця вместо стаканов по две тысячи гривен решила купить мыло.
Полная версия правил
ни с бандерами, ни с другими предателями.
Ни когда вы не будете Европою,
хоть работайте ротом, хоть жопoю....