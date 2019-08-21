Украина снова начала ж/д импорт дизтоплива из России

Железнодорожный импорт приостанавливался после того, как компании Укрэнерджи не дали разрешения на экспорт топлива в Украину.

Во второй декаде августа одесская компания Евростандарт начала импортировать дизельное топливо из России по железной дороге. Об этом со ссылкой на Консалтинговую группу А-95 сообщает издание enkorr во вторник, 20 августа.

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Евростандарт оформил импорт 2,6 тысяч тонн дизтоплива от компании Орскнефтеоргсинтез, управляющей Орским НПЗ (Оренбургская область РФ). Поставки осуществляются через аффилированную с Евростандартом компанию Cantarell Trading (Кипр).

Орское ДТ последний раз поступало в Украину в августе-октябре 2018 года. Тогда для компании Укрэнерджи было отгружено около 6 тысяч тонн.

Ранее импортом дизтоплива из РФ по железной дороге занималась компания Укрэнерджи, работающая с ресурсом ЛУКОЙЛа. В августе она не получила от российских властей разрешения на экспорт в Украину.

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Ранее стало известно, что с 1 августа крупнейший импортер дизтоплива в Украину Wexler Group приостановит поставки из России трубопроводным транспортом. Это связано с введением Украиной спецпошлин на российское дизтопливо и сжиженный газ.

В свою очередь представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что Украина проживет и без российского дизтоплива.



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