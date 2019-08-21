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Украина снова начала ж/д импорт дизтоплива из России

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Железнодорожный импорт приостанавливался после того, как компании Укрэнерджи не дали разрешения на экспорт топлива в Украину.
Украина возобновила железнодорожный импорт ДТ из России
Украина возобновила железнодорожный импорт ДТ из России
кадр из видео

Во второй декаде августа одесская компания Евростандарт начала импортировать дизельное топливо из России по железной дороге. Об этом со ссылкой на Консалтинговую группу А-95 сообщает издание enkorr во вторник, 20 августа.

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Евростандарт оформил импорт 2,6 тысяч тонн дизтоплива от компании Орскнефтеоргсинтез, управляющей Орским НПЗ (Оренбургская область РФ). Поставки осуществляются через аффилированную с Евростандартом компанию Cantarell Trading (Кипр).
Орское ДТ последний раз поступало в Украину в августе-октябре 2018 года. Тогда для компании Укрэнерджи было отгружено около 6 тысяч тонн.

Ранее импортом дизтоплива из РФ по железной дороге занималась компания Укрэнерджи, работающая с ресурсом ЛУКОЙЛа. В августе она не получила от российских властей разрешения на экспорт в Украину.

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Ранее стало известно, что с 1 августа крупнейший импортер дизтоплива в Украину Wexler Group приостановит поставки из России трубопроводным транспортом. Это связано с введением Украиной спецпошлин на российское дизтопливо и сжиженный газ.

В свою очередь представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что Украина проживет и без российского дизтоплива.

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Теги: Украина-Россия, топливо, Импорт, дизтопливо
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  21.08.2019, 13:37
Оценка:  0
гость
А як жеж небратья?
Boxerogos    21.08.2019, 13:28
Оценка:  0
Boxerogos
А как же"вийня с Расиий"!!!))))))))))))))))
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